У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера

Роберт Инглунд, создавший каноничный образ Фредди Крюгера, уверен — у знаменитой франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее. Сам актёр, несмотря на легендарный статус персонажа, больше не планирует возвращаться к роли.

Однако у 78-летнего артиста уже готовы варианты преемников, способных дать культовому злодею новую жизнь.

Кто может сыграть Фредди Крюгера

Роберт Инглунд в недавнем интервью поделился мыслями о возможном перезапуске. По его мнению, ключевая задача — не копировать прошлые работы, а создать свежую интерпретацию персонажа.

Актёр уверен, что выбор исполнителя крайне важен. Среди потенциальных кандидатов он назвал двух известных актеров.

«Им нужно найти кого-то, вроде Дага Джонса. Слышал, что раньше рассматривался и Кевин Бейкон», — заявил Инглунд.

Другой вариант — пригласить малоизвестного актёра, свободного от необходимости повторять уже созданный образ. Такой подход позволит построить совершенно новую концепцию персонажа.

Инглунд также посоветовал сценаристам обратиться к третьей части франшизы «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». Именно её структура, по его мнению, идеально подходит для основы будущего ремейка.

Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера

Роберт Инглунд впервые примерил образ Фредди Крюгера в классическом хорроре Уэса Крэйвена 1984 года. После оглушительного успеха актёр ещё семь раз возвращался к этой роли — включая сиквелы и даже телесериал «Кошмары Фредди», выходивший два года.

Своё последнее появление в образе легендарного злодея Инглунд совершил в 2001 году во время церемонии вручения премии «Сатурн», где получал награду за творческие достижения.

И фанаты уже не оценили идею его замены.

«Только Инглунд может быть Крюгером, без него франшиза не имеет смысла», «Бейкон? Он что, серьезно? Да этот актер ведет к кассовому провалу каждый фильм, руки прочь от "Кошмара на улице Вязов"», — пишут комментаторы.

