Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант

Новый триллер Netflix «Огниво» (в международном прокате — «На грани») буквально за считанные дни взлетел на первое место мирового рейтинга сервиса. По данным FlixPatrol, картина обошла крупные студийные хиты и возглавила чарты в десятках стран. Глобальный интерес к нему оказался настолько высоким, что это уже называют главным неожиданным прорывом начала года.

Сюжет фильма «На грани»

В центре истории — вдова Мара, которая вместе с маленькой дочерью и родственниками приезжает в отдалённый дом, чтобы подготовить его к продаже. Всё и без того тяжёлое путешествие превращается в кошмар, когда девочка исчезает в лесу. В тот же момент власти объявляют эвакуацию: к поселению стремительно приближается лесной пожар.

Чем сильнее разгорается огонь, тем острее становятся конфликты внутри самой семьи. Фильм балансирует между катастрофой и психологическим триллером — и делает это почти без скидок на жанровые условности.

В актёрском составе — знакомые поклонникам «Бумажного дома» Белен Куэста и Диана Гомес, а также Хоакин Фурриэль и Энрик Аукер. Именно их сдержанная, эмоционально точная игра делает историю не просто зрелищной, а болезненно правдоподобной.

Почему это сработало

«Огниво» не предлагает сложной философии — его сила в первобытном страхе: потерять ребёнка, оказаться в ловушке стихии, увидеть, как рушится доверие между близкими. Это кино про выживание, где настоящая угроза не только в огне, но и в людях, которые оказываются рядом в критический момент.

Netflix в очередной раз доказал, что мировой хит может прийти не из Голливуда, а из локального проекта, если в нём есть нерв и честная драматургия. И если вы искали фильм, который заставит сидеть на краю дивана и нервно проверять время, — кажется, вот он.