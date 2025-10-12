Меню
Испанский детектив на реальных событиях, от которого веет тайной: сериал «Маркиз» — как будто «Аббатство Даунтон», но с убийством

12 октября 2025 16:11
«Маркиз»

Севилья 70-х, эхо Франкизма, роскошные особняки и кровь под перламутровыми люстрами.

Испанский сериал «Маркиз» (El Marqués) — это словно «Аббатство Даунтон», только действие разворачивается в Андалусии, а вместо светских разговоров за ужином — расследование зверского убийства.

Здесь тоже особняки, строгие дворецкие и аристократические ужины, но в воздухе — тревога и недосказанность. Даже роскошные интерьеры не спасают от ощущения, что за каждой дверью может скрываться тайна.

Когда красота оборачивается страхом

В основе — реальные события 1975 года. В небольшом городке Парадас произошло массовое убийство: погибли пять человек, включая управляющего поместьем.

Следствие объявило его виновным, но молодой журналист Онофре, вернувшийся домой на Рождество, чувствует подвох.

Он начинает собственное расследование и вскоре обнаруживает, что в этой идиллической усадьбе слишком много тех, кто предпочёл бы хранить молчание.

Испания между прошлым и будущим

Авторы Бегонья Альварес Рохас и Хосе Рамон Айерра превращают частное преступление в символ целой эпохи. «Маркиз» — это Испания, которая только приходит в себя после Франко, страна, где старые порядки борются с новой реальностью.

Политические интриги, классовые конфликты, семейные драмы — всё переплетается в сложный клубок, от которого трудно отвести взгляд.

Атмосфера и стиль

Как и в «Аббатстве Даунтон», здесь завораживает визуальный ряд: блеск фарфора, зеркала, шёлковые перчатки, дорогие вина — и тень за спиной каждого героя.

Оператор ловко сочетает красоту с тревогой, превращая каждую сцену в метафору бурлящей под поверхностью жизни. Актёры исполняют свои роли с европейской сдержанностью и редким вкусом.

Рейтинг IMDb — 6.9, но атмосфера — на все десять. «Маркиз» — это медленный, чарующий детектив, где интрига рождается из молчания, а блеск аристократии сочетается с ужасом того, что скрыто за фасадом.

Фото: Кадр из сериала «Маркиз»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
