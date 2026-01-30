Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде»

Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде»

30 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Дети перемен»

По словам актера, это не очередной сериал про 90-е. Там другие смыслы.

Второй сезон «Детей перемен» стартовал — и вместе с ним в центр внимания снова вышел Хетаг Хинчагов. Актёру всего 18, но за прошлый год он успел стать одним из самых заметных молодых лиц в сериальном поле.

После «Камбэка» его начали называть фрешменом с редкой энергетикой, а теперь он возвращается в историю, которую зрители упорно сравнивают со «Словом пацана».

Сравнение это, впрочем, самого Хетага не раздражает. Он спокойно объясняет, почему «Дети перемен» устроены иначе — и почему второму сезону точно есть что сказать.

Почему это не «Слово пацана»

По словам актёра, ключевое различие не во времени действия и не в криминальной среде, а в интонации. «Дети перемен» изначально не про запугивание и шок, а про внутренние переломы людей, оказавшихся в новой реальности. Про попытку сохранить себя, а не доказать силу.

«В "Детях перемен" куда больше творчества, чем в других проектах про девяностые. Авторы не пытаются нагнать страха или запугать зрителя. В сериале мало страха и агрессии. Куда больше светлой печали, сочувствия к людям, которые по разному адаптировались к новой жизни».

Что меняется во втором сезоне

При этом продолжение не топчется на месте и не повторяет первый сезон. Хинчагов подчёркивает, что сериал становится плотнее и сложнее, не теряя при этом художественной глубины.

«Если вы поговорите с Серёжей и Любой, то обалдеете от того, как много в их сериале слоев и скрытых смыслов. Каждая мелочь на своем месте. Вот, скажем, в первом сезоне банда Михалыча сидит за столом прямо как Иисус с апостолами на Тайной вечере. Вот это и есть искусство в чистом виде. Второй сезон все это наследует, но вместе с тем набирает обороты: плотность событий, персонажей и сюжетных твистов в нем однозначно выше».

И именно здесь «Дети перемен» окончательно выходят из тени чужих успехов — становясь самостоятельным, взрослым высказыванием о времени, в котором слишком легко потерять человека за громкими событиями. Вторая серия, кстати, выйдет 5 февраля.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским 8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским Читать дальше 30 января 2026
Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита» Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита» Читать дальше 30 января 2026
Осторожно, спойлеры: что показали в первой серии 2 сезона «Детей перемен» — продолжение 5 февраля Осторожно, спойлеры: что показали в первой серии 2 сезона «Детей перемен» — продолжение 5 февраля Читать дальше 30 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Читать дальше 29 января 2026
Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Читать дальше 29 января 2026
Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Читать дальше 29 января 2026
Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде Читать дальше 28 января 2026
Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Читать дальше 28 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше