Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде»

По словам актера, это не очередной сериал про 90-е. Там другие смыслы.

Второй сезон «Детей перемен» стартовал — и вместе с ним в центр внимания снова вышел Хетаг Хинчагов. Актёру всего 18, но за прошлый год он успел стать одним из самых заметных молодых лиц в сериальном поле.

После «Камбэка» его начали называть фрешменом с редкой энергетикой, а теперь он возвращается в историю, которую зрители упорно сравнивают со «Словом пацана».

Сравнение это, впрочем, самого Хетага не раздражает. Он спокойно объясняет, почему «Дети перемен» устроены иначе — и почему второму сезону точно есть что сказать.

Почему это не «Слово пацана»

По словам актёра, ключевое различие не во времени действия и не в криминальной среде, а в интонации. «Дети перемен» изначально не про запугивание и шок, а про внутренние переломы людей, оказавшихся в новой реальности. Про попытку сохранить себя, а не доказать силу.

«В "Детях перемен" куда больше творчества, чем в других проектах про девяностые. Авторы не пытаются нагнать страха или запугать зрителя. В сериале мало страха и агрессии. Куда больше светлой печали, сочувствия к людям, которые по разному адаптировались к новой жизни».

Что меняется во втором сезоне

При этом продолжение не топчется на месте и не повторяет первый сезон. Хинчагов подчёркивает, что сериал становится плотнее и сложнее, не теряя при этом художественной глубины.

«Если вы поговорите с Серёжей и Любой, то обалдеете от того, как много в их сериале слоев и скрытых смыслов. Каждая мелочь на своем месте. Вот, скажем, в первом сезоне банда Михалыча сидит за столом прямо как Иисус с апостолами на Тайной вечере. Вот это и есть искусство в чистом виде. Второй сезон все это наследует, но вместе с тем набирает обороты: плотность событий, персонажей и сюжетных твистов в нем однозначно выше».

И именно здесь «Дети перемен» окончательно выходят из тени чужих успехов — становясь самостоятельным, взрослым высказыванием о времени, в котором слишком легко потерять человека за громкими событиями. Вторая серия, кстати, выйдет 5 февраля.