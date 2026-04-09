Русский English
Искала замену «Первому отделу» с любимым Брагиным и нашла: «Как попасть на небеса из Белфаста» — детектив Netflix, который смотрится залпом

9 апреля 2026 09:54
Там тоже расследования, но с черным юмором. Такое мы любим.

После финала 5 сезона «Первого отдела» и расследований Брагина часто остаётся странное ощущение пустоты. Хочется снова зацепиться за историю с тайной, но без тяжёлого надрыва.

Именно в этот момент идеально заходит британский сериал «Как попасть на небеса из Белфаста» — детектив с чёрным юмором, который не давит, а втягивает.

О чём история и почему цепляет

В центре сюжета три подруги, которые приезжают на похороны четвёртой. Всё сразу идёт не по плану, потому что в гробу оказывается чужая женщина. С этого момента начинается расследование, которое быстро превращается в хаотичное и очень живое путешествие.

Сериал сочетает сразу несколько жанров. Здесь есть детективная линия, причём с интригой и поворотами, и при этом лёгкость, которая не даёт истории провалиться в мрак. Чёрный юмор работает точно, без перегибов, а диалоги держат внимание не хуже самих событий.

Почему стоит включить

Проект написала Лиза МакГи, автор «Девочек из Дерри», и это чувствуется. Персонажи получились живыми, с характером и внутренними конфликтами, а не просто функцией сюжета. За один сезон история успевает развернуться сразу в нескольких направлениях, не теряя ритма.

Есть нюанс с длительностью, местами сериал кажется чуть растянутым. Но это тот случай, когда атмосфера и герои вытягивают даже слабые эпизоды. В итоге получается отличный вариант на вечер или выходные, когда хочется расследования, но с иронией и лёгким абсурдом.

Если после серьёзных детективов хочется чего-то живого и неочевидного, это один из самых удачных вариантов.

Фото: Кадр из сериала «Как попасть на небеса из Белфаста»
Екатерина Адамова
Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Читать дальше 6 апреля 2026
Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Читать дальше 9 апреля 2026
Хотели просто вечер ужаса — а получили бессонницу на неделю: 9 фильмов по Кингу, после которых его книги кажутся добрыми Хотели просто вечер ужаса — а получили бессонницу на неделю: 9 фильмов по Кингу, после которых его книги кажутся добрыми Читать дальше 8 апреля 2026
После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий Читать дальше 7 апреля 2026
«Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора «Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора Читать дальше 7 апреля 2026
4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO 4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO Читать дальше 7 апреля 2026
Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Читать дальше 7 апреля 2026
Никто не спорит, что «Место встречи изменить нельзя» хорош: но этот детектив СССР люблю не меньше — еще и любимая Агата Кристи Никто не спорит, что «Место встречи изменить нельзя» хорош: но этот детектив СССР люблю не меньше — еще и любимая Агата Кристи Читать дальше 7 апреля 2026
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер 3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер Читать дальше 6 апреля 2026
