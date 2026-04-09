Искала замену «Первому отделу» с любимым Брагиным и нашла: «Как попасть на небеса из Белфаста» — детектив Netflix, который смотрится залпом

Там тоже расследования, но с черным юмором. Такое мы любим.

После финала 5 сезона «Первого отдела» и расследований Брагина часто остаётся странное ощущение пустоты. Хочется снова зацепиться за историю с тайной, но без тяжёлого надрыва.

Именно в этот момент идеально заходит британский сериал «Как попасть на небеса из Белфаста» — детектив с чёрным юмором, который не давит, а втягивает.

О чём история и почему цепляет

В центре сюжета три подруги, которые приезжают на похороны четвёртой. Всё сразу идёт не по плану, потому что в гробу оказывается чужая женщина. С этого момента начинается расследование, которое быстро превращается в хаотичное и очень живое путешествие.

Сериал сочетает сразу несколько жанров. Здесь есть детективная линия, причём с интригой и поворотами, и при этом лёгкость, которая не даёт истории провалиться в мрак. Чёрный юмор работает точно, без перегибов, а диалоги держат внимание не хуже самих событий.

Почему стоит включить

Проект написала Лиза МакГи, автор «Девочек из Дерри», и это чувствуется. Персонажи получились живыми, с характером и внутренними конфликтами, а не просто функцией сюжета. За один сезон история успевает развернуться сразу в нескольких направлениях, не теряя ритма.

Есть нюанс с длительностью, местами сериал кажется чуть растянутым. Но это тот случай, когда атмосфера и герои вытягивают даже слабые эпизоды. В итоге получается отличный вариант на вечер или выходные, когда хочется расследования, но с иронией и лёгким абсурдом.

Если после серьёзных детективов хочется чего-то живого и неочевидного, это один из самых удачных вариантов.