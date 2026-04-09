Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Искала замену «Первому отделу» с Брагиным: неожиданно нашла закрученный детектив с обаятельным героем — смотрится на одном дыхании

9 апреля 2026 15:13
Кадр из сериала «Уилл Трент»

Уже есть 4 сезона.

Говорят, что плохих сериалов и фильмов не существует. У каждого проекта есть свои поклонники. Но скажу так, мне хочется тратить свое свободное время на качественные и интересные проекты. Но что такое «качественное»? Это может быть дорогой проект с известными актерами или же фильм с неопознанным составом, но с захватывающим сюжетом.

Рассказываю про довольно долгий детектив с обаятельным героем. Нашла его, потому что завершился «Первый отдел», вернее теперь мы ждем очередного продолжения. Так что пока мы в ожидании, вашему вниманию предлагаем иронический детектив «Уилл Трент».

О сюжете

Этот сериал довольно глубокий и мастерски запутанный. Скажу даже, что это настоящая драма, мрачность которой искусно компенсируется уместным юмором.

Главный герой Уилл Трент (Рамон Родригес) ведет непростую жизнь, будучи воспитанным в системе приемных семей, из которых он часто сбегал в детстве. У него дислексия, что создает трудности с чтением и письмом. Тем не менее, это не помешало ему стать успешным специальным агентом Бюро расследований штата Джорджия.

Про первую встречу

Мы встречаемся с Уиллом в момент, когда его начальница Аманда Вагнер дает ему в напарники Фэйт Митчелл. Это решение не нравится Тренту, поскольку он не привык работать в команде. Более того, в свое время Трент арестовал отца Митчелл, что подливает масла в огонь в их отношениях.

Тонкости личной жизни главного героя.

Тем временем сам Уилл старается не показывать никому, что очень хочет найти своего отца. Более того, у него будет сильный стресс, когда он неожиданно узнает его имя и должность. Его подруга, Анджела Поласки (Эрика Кристенсен), также пережила трудное детство и нашла понимание только с Трентом. Между ними существуют романтические чувства, но их отношения очень нестабильны. Поласки уходит к более стабильному партнеру, но вскоре понимает, что ее чувства к Уиллу не исчезли.

Плюсы сериала

На фоне всех этих личных перипетий, мы наблюдаем за расследованиями и необычными преступлениями.

Отдельно стоит отметить исполнителя главной роли Рамона Родригеса, который уже известен по фильмам «Трансформеры: Месть падших» и «Опасные пассажиры поезда 123». Он харизматичен и обаятелен. Ему веришь. Он прямо на своем месте. В данный момент сериал насчитывает четыре сезона, и, похоже, это еще не предел.

Кадр из сериала «Уилл Трент»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нашла 3 мини-сериала Netflix на вечер— захватывают с первых минут: тут и мистика, и романтика, и вестерн Нашла 3 мини-сериала Netflix на вечер— захватывают с первых минут: тут и мистика, и романтика, и вестерн Читать дальше 10 апреля 2026
Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс Читать дальше 9 апреля 2026
Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Читать дальше 9 апреля 2026
За один вечер посмотрела все 8 серий: сильно понравился «Бункер для богачей» с вайбом «Укрытия» — не смогла оторваться За один вечер посмотрела все 8 серий: сильно понравился «Бункер для богачей» с вайбом «Укрытия» — не смогла оторваться Читать дальше 8 апреля 2026
А что, если Деймон Таргариен — Король Ночи? Во 2 сезоне «Дома драконов» фандом нашел кучу подсказок А что, если Деймон Таргариен — Король Ночи? Во 2 сезоне «Дома драконов» фандом нашел кучу подсказок Читать дальше 8 апреля 2026
В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них Читать дальше 8 апреля 2026
После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий Читать дальше 7 апреля 2026
Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4 Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4 Читать дальше 7 апреля 2026
Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась Читать дальше 7 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше