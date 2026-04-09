Искала замену «Первому отделу» с Брагиным: неожиданно нашла закрученный детектив с обаятельным героем — смотрится на одном дыхании

Говорят, что плохих сериалов и фильмов не существует. У каждого проекта есть свои поклонники. Но скажу так, мне хочется тратить свое свободное время на качественные и интересные проекты. Но что такое «качественное»? Это может быть дорогой проект с известными актерами или же фильм с неопознанным составом, но с захватывающим сюжетом.

Рассказываю про довольно долгий детектив с обаятельным героем. Нашла его, потому что завершился «Первый отдел», вернее теперь мы ждем очередного продолжения. Так что пока мы в ожидании, вашему вниманию предлагаем иронический детектив «Уилл Трент».

О сюжете

Этот сериал довольно глубокий и мастерски запутанный. Скажу даже, что это настоящая драма, мрачность которой искусно компенсируется уместным юмором.

Главный герой Уилл Трент (Рамон Родригес) ведет непростую жизнь, будучи воспитанным в системе приемных семей, из которых он часто сбегал в детстве. У него дислексия, что создает трудности с чтением и письмом. Тем не менее, это не помешало ему стать успешным специальным агентом Бюро расследований штата Джорджия.

Про первую встречу

Мы встречаемся с Уиллом в момент, когда его начальница Аманда Вагнер дает ему в напарники Фэйт Митчелл. Это решение не нравится Тренту, поскольку он не привык работать в команде. Более того, в свое время Трент арестовал отца Митчелл, что подливает масла в огонь в их отношениях.

Тонкости личной жизни главного героя.

Тем временем сам Уилл старается не показывать никому, что очень хочет найти своего отца. Более того, у него будет сильный стресс, когда он неожиданно узнает его имя и должность. Его подруга, Анджела Поласки (Эрика Кристенсен), также пережила трудное детство и нашла понимание только с Трентом. Между ними существуют романтические чувства, но их отношения очень нестабильны. Поласки уходит к более стабильному партнеру, но вскоре понимает, что ее чувства к Уиллу не исчезли.

Плюсы сериала

На фоне всех этих личных перипетий, мы наблюдаем за расследованиями и необычными преступлениями.

Отдельно стоит отметить исполнителя главной роли Рамона Родригеса, который уже известен по фильмам «Трансформеры: Месть падших» и «Опасные пассажиры поезда 123». Он харизматичен и обаятелен. Ему веришь. Он прямо на своем месте. В данный момент сериал насчитывает четыре сезона, и, похоже, это еще не предел.