Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Искал трэш, но нашел золото»: россияне давно выбрали лучший сезон «Первого отдела» – Шибанова в нем прозвали «Шерлоком в мундире»

«Искал трэш, но нашел золото»: россияне давно выбрали лучший сезон «Первого отдела» – Шибанова в нем прозвали «Шерлоком в мундире»

17 октября 2025 14:44
Кадр из сериала «Первый отдел»

После него, считают зрители, детектив пошел на спад.

Пока фанаты ждут пятый сезон «Первого отдела», на портале MyShows уже всё решили за них: выше всех оценён именно первый. Казалось бы, странно – ведь сериал, скорее, жив, чем мертв, да и актёры те же, как и сценаристы – ветераны жанра. Но нет: зрители с поразительным единодушием уверены – магия «Первого отдела» осталась в его начале.

Идеальный следователь и питерская романтика

Первая часть сериала сразу попала в ту редкую зону, где «про ментов» вдруг становится про людей. В рецензиях пользователи вспоминают, как «всё выглядело честно, без пафоса, с уважением к профессии».

Другие отмечали, что сериал «сеет разумное, доброе, вечное», и даже благодарили авторов за то, что показали следователей «не как злых бюрократов, а как настоящих людей».

Главный герой Юрий Брагин – «наш Шерлок в мундире», как написали зрители на «Кинопоиске». Скуластый, уставший, умный, немного замкнутый – и при этом по-настоящему располагающий к себе. Его партнёр Шибанов – «опер с душой, который понимает с полуслова».

Кадр из сериала «Первый отдел»

Вместе они стали редким случаем, когда химия между героями не надумана, а естественна: зрители говорили, что «просто кайфуют от существования друг друга».

На фоне питерских дворов, облупленных фасадов и дождей всё это выглядело не как НТВ-шный штамп, а как почти поэтический нуар. Ну а благодарности Следственному комитету в титрах добавляли ощущение документальности.

«Сюжету веришь сразу», – писали комментаторы, и это, пожалуй, главный комплимент для любого детектива.

Актёры, от которых нельзя оторваться

Главный триумф первого сезона – Иван Колесников и Сергей Жарков. Один – «бездушный трудоголик, который при этом вызывает симпатию». Второй – «балагур, за которым можно идти хоть в огонь, хоть на допрос». Вместе они создали экранный дуэт уровня «Следствие ведут знатоки» – и зрители это почувствовали сразу.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Колесникову верят даже тогда, когда его герой спорит с женой, забывает о детях и снова уходит на работу.

«Даже когда раздражает, понимаешь – это настоящий следак», – писал один из рецензентов.

А Жарков, по мнению большинства, вытянул сериал на себе:

«Начинал смотреть из-за Колесникова, продолжил из-за Жаркова. Искал трэш, а нашел золото».

Когда магия дала сбой

С каждым новым сезоном сценаристы пытались развивать героев, но после первого что-то пошло не так. Второй сезон зрители приняли тепло, хотя уже отмечали, что «арку склепали на коленке». А вот третий вызвал настоящую бурю раздражения.

«Характеры просто согнули ради любовной линии», – пишут зрители. Из боевого, бесшабашного Шибанова сделали «плаксивого романтика», а Брагин окончательно превратился в мрачного карьериста.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Диалоги, по словам фанатов, «стали как в допросной», а драму заменили мелодрамой. То, что раньше работало за счёт дружбы и профессиональной этики, вдруг превратилось в шаблон.

«От восторга до желания убиться об стену», – одна из самых емких характеристик для третьего сезона.

Люди, влюбившиеся в сериал за правду, теперь видели только фальшь.

Так что пока пятый сезон ещё только готовится, зрители уже всё решили. Лучший «Первый отдел» – тот, где всё только начинается.

Ранее мы писали: Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда – первые реакции на новый сериал НТВ

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша» Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша» Читать дальше 15 октября 2025
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз Читать дальше 15 октября 2025
Дело не только в том, что это фамилия главного героя: смысл названия сериала «Ронин» куда глубже Дело не только в том, что это фамилия главного героя: смысл названия сериала «Ронин» куда глубже Читать дальше 17 октября 2025
30 миллионов зрителей за пару недель: «Олдскул» с Ароновой сравнялся с титанами Netflix, став самым успешным сериалом PREMIER и START 30 миллионов зрителей за пару недель: «Олдскул» с Ароновой сравнялся с титанами Netflix, став самым успешным сериалом PREMIER и START Читать дальше 17 октября 2025
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Читать дальше 16 октября 2025
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька» До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька» Читать дальше 16 октября 2025
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Читать дальше 15 октября 2025
Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Читать дальше 14 октября 2025
Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше