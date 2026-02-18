Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1

Сомневаетесь, что включать? «Хороший человек» вышел еще в 2020 году, но почему-то так и остался в тени более громких премьер типа «Метода». Его редко советуют в подборках, о нем не спорят в соцсетях, хотя у сериала крепкий рейтинг 7,1 на «Кинопоиске» и сильная актерская команда. Иногда проекты без шума оказываются куда содержательнее хайпа.

Маньяк как точка входа, а не цель

Сериал Константина Богомолова лишь формально опирается на историю ангарского маньяка Михаила Попкова. Создатели быстро уходят от прямой реконструкции. В центре — атмосфера провинциального города, где все друг друга знают и многое предпочитают не замечать.

В Вознесенск приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская. Ее задача звучит сухо — проверить информацию СМИ о серийном убийце. На месте она сталкивается с закрытой системой, где у каждого есть секреты. Напарником становится местный следователь Иван Крутихин. Дуэт Снигирь и Ефремова держит историю на напряжении и полутонах.

Не только детектив

«Хороший человек» работает не как классический триллер про поимку преступника. Здесь много внимания к теме насилия, власти и тому, как общество закрывает глаза на тревожные сигналы. Критики отмечали психологическую глубину и работу с музыкой, а некоторые сравнивали проект с «Охотником за разумом».

Это мрачный, медленный и местами неуютный сериал, зато честный в интонации. Если интересны истории не про погони, а про причины зла и человеческие слабости, «Хороший человек» может стать неожиданной находкой.