Исакова, Кологривый и Фоменко попали в «Дыру»: стартовали съемки комедии об ограблении в театре — премьера ожидается в 2026 году (фото)

А какие там костюмы. Вы только взгляните на кадры со съемок.

Авантюра, театр и немного безумия — в России начались съёмки комедии «Дыра». Новая лента от Premier обещает стать одной из самых неожиданных премьер следующего года: в главных ролях Виктория Исакова, Никита Кологривый и Николай Фоменко.

Ограбление по-уморски

Действие разворачивается в небольшом провинциальном городе с говорящим названием Уморск. Местный театр переживает не лучшие времена, и предприимчивый директор решает спасти дело… открыв в здании ночной клуб. Но артисты — люди наблюдательные.

Через дыру в стене гримёрки они случайно подглядывают, как по клубу гуляют пачки нелегальных денег, и решают: пора действовать. План прост — ограбить собственного начальника во время спектакля. А дальше начинается комедия ошибок, где сцена и жизнь окончательно меняются местами.

Театр, который решил не играть по правилам

Авторы сценария — актёры театрального квартета «Заячий стон» (Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик). Они же исполняют ключевые роли — тех самых неудачливых грабителей-артистов, чьи мечты о лёгких деньгах превращаются в каскад комичных катастроф.

В картине также заняты Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Николай Фоменко («День радио») и Юлия Хлынина («Лёд 2»). Режиссёр — Ирина Бас, известная по сериалу «Циники». Съёмки проходят в Москве и продлятся до конца зимы.

Театр, где всё слишком по-настоящему

Производством занимается компания «Общественное мнение» совместно с онлайн-кинотеатром Premier при поддержке Минкульта. По словам создателей, «Дыра» — это комедия о людях искусства, которые отчаянно пытаются выбраться из собственной ямы — и делают это с блеском, сарказмом и каплей театрального безумия.

Премьера фильма ожидается в 2026 году на платформе Premier и в российских кинотеатрах.

Читайте также: Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет