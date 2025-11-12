Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Исакова, Кологривый и Фоменко попали в «Дыру»: стартовали съемки комедии об ограблении в театре — премьера ожидается в 2026 году (фото)

Исакова, Кологривый и Фоменко попали в «Дыру»: стартовали съемки комедии об ограблении в театре — премьера ожидается в 2026 году (фото)

12 ноября 2025 17:00
Кадр из сериала «Дыра»

А какие там костюмы. Вы только взгляните на кадры со съемок.

Авантюра, театр и немного безумия — в России начались съёмки комедии «Дыра». Новая лента от Premier обещает стать одной из самых неожиданных премьер следующего года: в главных ролях Виктория Исакова, Никита Кологривый и Николай Фоменко.

Ограбление по-уморски

Действие разворачивается в небольшом провинциальном городе с говорящим названием Уморск. Местный театр переживает не лучшие времена, и предприимчивый директор решает спасти дело… открыв в здании ночной клуб. Но артисты — люди наблюдательные.

Через дыру в стене гримёрки они случайно подглядывают, как по клубу гуляют пачки нелегальных денег, и решают: пора действовать. План прост — ограбить собственного начальника во время спектакля. А дальше начинается комедия ошибок, где сцена и жизнь окончательно меняются местами.

Театр, который решил не играть по правилам

Авторы сценария — актёры театрального квартета «Заячий стон» (Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик). Они же исполняют ключевые роли — тех самых неудачливых грабителей-артистов, чьи мечты о лёгких деньгах превращаются в каскад комичных катастроф.

В картине также заняты Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Николай Фоменко («День радио») и Юлия Хлынина («Лёд 2»). Режиссёр — Ирина Бас, известная по сериалу «Циники». Съёмки проходят в Москве и продлятся до конца зимы.

Театр, где всё слишком по-настоящему

Производством занимается компания «Общественное мнение» совместно с онлайн-кинотеатром Premier при поддержке Минкульта. По словам создателей, «Дыра» — это комедия о людях искусства, которые отчаянно пытаются выбраться из собственной ямы — и делают это с блеском, сарказмом и каплей театрального безумия.

Премьера фильма ожидается в 2026 году на платформе Premier и в российских кинотеатрах.

Читайте также: Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет

Фото: Premier
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки Читать дальше 9 ноября 2025
«Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового «Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового Читать дальше 9 ноября 2025
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы 38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы Читать дальше 9 ноября 2025
Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы» Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы» Читать дальше 9 ноября 2025
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа «Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа Читать дальше 8 ноября 2025
Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу» Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу» Читать дальше 8 ноября 2025
Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х Читать дальше 8 ноября 2025
«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер) «Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер) Читать дальше 8 ноября 2025
На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика Читать дальше 13 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше