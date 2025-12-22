«Ирония судьбы» Рязанова — тоже в топе: какие еще фильмы Ирина Безрукова обязательно смотрит перед Новым годом

До Нового года осталось чуть больше десяти дней, и в домах по всей стране начинают появляться привычные ритуалы. Кто-то достаёт гирлянды, кто-то планирует меню, а кто-то уже пересматривает любимые фильмы — те самые, без которых праздник кажется неполным. У каждого они свои, но чаще всего это кино, проверенное временем и эмоциями.

В этот предновогодний период актриса Ирина Безрукова поделилась с «Киноафишей» тем, какие фильмы и традиции создают для неё ощущение настоящего праздника. По её словам, новогоднее настроение у неё всегда было связано не с датой, а с атмосферой — музыкой, знакомыми голосами и кино из детства.

Для актрисы Новый год долгие годы начинался одинаково. Пока на кухне готовился салат оливье, в доме обязательно звучали фильмы и музыка Эльдара Рязанова.

«У меня раньше была традиция: когда я делала салат оливье на Новый год, я включала „Иронию судьбы“ или музыку — музыку к фильму Эльдара Рязанова. Я была знакома с Эльдаром Санычем и очень люблю его фильмы, и очень люблю, как он работает в фильмах со стихами и с музыкой. Мне очень нравится это. И это моё детство, это ностальгично. Мне никогда не надоедает, и создаётся атмосфера праздника».

Советское кино, по словам Безруковой, для неё — не просто фон для праздника. Это живые воспоминания и артисты, на которых она выросла и с которыми позже оказалась в одном кадре.

«Люблю очень советские фильмы. Я люблю „Чародеи“. Такие сказочные истории, может быть, незамысловатые, но я люблю наших артистов, на творчестве которых я выросла. Там их очень много: Васильева, Гафт, Абдулов, Светин, с которым мне удалось посниматься в своё время. Я снималась со Светиным и с Ириной Муравьёвой в фильме „Когда опаздывают в ЗАГС“. И это было невероятное чудо — оказаться в одном кадре с людьми, которых я видела с детства по телевизору».

При этом новогоднее кино для актрисы не ограничивается только советской классикой. Она признаётся, что с удовольствием пересматривает и современные фильмы, если в них есть ощущение сказки и волшебства.

«Один из самых новогодних фильмов — это „Карнавальная ночь“. Но есть и другие, более современные. Новый год — это детские эмоции. Я пересматривала „Гарри Поттера“, „Звёздные войны“, „Нарнию“. Мне нравятся сказочные фэнтези. И я думаю, что скоро русские режиссёры будут снимать фильмы такого же уровня, как в Голливуде. Например, „Серебряные коньки“ меня просто заворожили».

По словам Ирины Безруковой, именно такие фильмы — знакомые, тёплые и немного сказочные — помогают сохранить ощущение праздника, которое не зависит ни от возраста, ни от года за окном.

