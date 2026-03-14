Иронические детективы рулят: 3 сериала, похожие на знаменитого «Касл» — такое надо смотреть

14 марта 2026 08:56
Кадры из сериалов «Люцифер», «Частные сыщики», «Хитрость»

Можно смело смотреть с любимым человеком!

Сериал «Касл» завоевал огромную популярность и продержался на экранах довольно долго. Сюжет рассказывает о писателе-детективе, который испытывает творческий кризис, и его вдохновением становится полицейский детектив. На фоне расследования между ними разворачивается романтическая линия, полная нежности и эмоций. Вот несколько сериалов, где в центре внимания находятся детектив и обаятельный герой, который периодически мешает или помогает в расследованиях, а также между ними существует романтика.

«Люцифер» — этот сериал повествует о дьяволе, решившем оставить ад и начать новую жизнь среди людей. По стечению обстоятельств он становится консультантом для женщины-детектива, которая, как оказалось, была создана специально для него. Кроме расследования преступлений, Люцифер и детектив сталкиваются с множеством событий, от принятия своих истинных сущностей до признания в любви друг к другу. Она столь же успешна, как Беккет в «Касле», а он обладает такой же харизмой, как сам Касл.

«Частные сыщики» — канадский сериал о бывшем хоккеисте, который, по стечению обстоятельств, становится напарником профессионального детектива. Между ними существует явное влечение, хотя они не признаются в своих чувствах. Атмосфера шуток и поддразнивания в их взаимодействии напоминает ту, что была в «Касле».

«Иллюзия» или «Хитрость» — этот сериал также демонстрирует «дружбу» между следователем и обаятельным персонажем, в данном случае агентом ФБР и иллюзионистом. У каждого из них свои цели и методы, и вместе они становятся настоящей силой, раскрывая загадки одну за другой. К сожалению, сериал просуществовал всего один сезон, не дав возможности полностью раскрыть любовный подтекст их отношений, но он сохраняет ту же динамику, что и в «Касле».

Фото: Кадры из сериалов «Люцифер», «Частные сыщики», «Хитрость»
Камилла Булгакова
