Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»

Netflix в сериале «Бриджертоны» играет с ожиданиями зрителей, но в романах у Элоизы давно прописана судьба — и она ничуть не похожа на её нежный флирт с Тео. Героиня, клявшаяся никогда не вступать в брак, в книгах находит любовь там, где меньше всего искала — в переписке с человеком, которого она ни разу не видела.

Экранная Элоиза и её первое чувство

Во втором сезоне Netflix знакомит нас с нежной, робкой и идеалистичной версией влюблённости Элоизы — её увлечением Тео Шарпом, помощником печатника, который неожиданно разделяет её интерес к «радикальным» идеям. Их беседы о правах женщин, встречи на подпольных собраниях и чувство интеллектуального родства превращаются в настоящую химию.

Но социальные нормы оказываются сильнее. Леди Уистлдаун выпускает едкое сообщение о том, что Элоиза общается с человеком не её круга, и скандал мгновенно разрастается. По настоянию Пенелопы Элоиза разрывает отношения с Тео — и лишь позже понимает, что её лучшая подруга действовала не из заботы, а из страха потерять контроль над ситуацией.

Это финал, в котором боль и взросление идут рука об руку, но, по сути, он не имеет ничего общего с судьбой Элоизы в книгах.

Книжная версия: письмо, ставшее началом любви

В романах Джулии Куинн путь Элоизы к браку начинается не с бунта против общества, а… с письма. В пятой книге серии, «Сэру Филипу, с любовью», она начинает переписку с Филипом Крейном — тем самым братом Джорджа Крейна, возлюбленного Марины Томпсон.

По книге Марина умирает от лихорадки, оставляя Филипа вдовцом с двумя детьми. Элоиза, узнав о её смерти, пишет письмо соболезнования — и неожиданно получает ответ. Так завязывается тёплая, почти случайная дружба по переписке, которая медленно превращается в глубокую привязанность.

Они не знакомы лично, не видели друг друга ни разу, но каждая строка делает их ближе. Когда Элоиза наконец решается приехать к нему сама, она поражается тому, насколько Филип не похож на мужчин, с которыми её сватает общество: он прямолинейный, замкнутый, немного суровый, но искренний. И это становится началом совершенно другого романа — зрелого, не похожего на юношеское увлечение Тео.

В итоге Элоиза и Филип женятся — их союз становится одной из самых тёплых и человечных историй во всей серии.

Кому верить — сериалу или книгам?

Сериал рассказывает историю Элоизы иначе: показывает её сомнения, её сопротивление правилам, её первую любовь и боль расставания. Но в книгах судьба уже решена — Элоиза выходит за Филипа Крейна, и их союз основан не на вспышке, а на тихой, прочной связи, выросшей между строками писем.

Какой путь выберет Netflix, ещё предстоит узнать. Но одно ясно точно: куда бы ни привела Элоизу история, зрителей ждёт смесь драматичных поворотов, новых чувств и тех самых остроумных реплик, за которые мы её и любим.

