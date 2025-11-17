Меню
«Битва за битвой» имеет все шансы стать лучшим фильмом года: главные претенденты на премию «Оскар»-2026 — многие уже можно посмотреть и сделать ставки

«Битва за битвой» имеет все шансы стать лучшим фильмом года: главные претенденты на премию «Оскар»-2026 — многие уже можно посмотреть и сделать ставки

17 ноября 2025 15:42
Кадры из фильмов «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Грешники»

Фавориты сезона уже выходят на дистанцию.

Премия «Оскар» ещё далеко, но ощущение, что гонка уже стартовала: аналитики взвешивают достижения фестивалей, студии переставляют премьеры, а зрители пытаются угадать, кого будут обсуждать весной.

Поводом для нового витка разговоров стала подробная аналитика Oскар-рейтингов, опубликованная изданием FictionHorizon. Благодаря ей можно увидеть, как выстраивается ранняя линия фаворитов — и почему «Франкенштейн» и «Грешники» внезапно стали главными объектами внимания.

Лидеры среди претендентов на «Лучший фильм»

Пока первым кандидатом на главную награду считают драму «Битва за битвой» — проект, который уверенно держится в верхних строчках всех прогнозов.

Однако конкуренты уже наступают: литературная экранизация «Хамнет» вызывает всё больший интерес критиков, а «Грешники» неожиданно усиливаются благодаря уверенной фестивальной поддержке.

Чуть позади, но вполне в игре — масштабный «Аватар: Пламя и пепел» и необычные «Бугония» и «Сны поездов».

«Грешники»

Почему «Франкенштейн» может стать сенсацией сезона

О ленте «Франкенштейн» говорят почти в каждой технической категории — от операторской работы до дизайна костюмов. У фильма сильная эстетика, крупный размах и ярко выраженный визуальный стиль — те самые качества, которые технические гильдии отмечают особенно охотно.

Если картина возьмёт несколько наград по этому фронту, она может неожиданно подняться и в главных категориях. Сейчас «Франкенштейн» — один из самых обсуждаемых претендентов вне актёрского блока.

Роли, о которых говорят

В категории «Лучший актёр» прогнозы чаще всего называют Вагнера Моура — у него заметный сезон, сильная драматическая роль и хорошая поддержка гильдий. Конкуренция исходит от исполнителей главных ролей в «Марти Великолепном» и «Битве за битвой».

У актрис расстановка сил немного иная: Джесси Бакли воспринимают как одну из самых убедительных претенденток. Эксперты отмечают сочетание актёрского мастерства, эмоциональной глубины и сильной медиа-поддержки — то, что часто формирует линию победителя.

Сценарные дуэли и неожиданные фавориты

В оригинальных сценариях уверенно держится фильм «Грешники»: его выделяют за структуру и выразительную драматургию. У «Хамнета» сильные позиции в категории лучшей литературной адаптации.

Обе работы всё чаще называют ключевыми соперниками сезона, особенно на фоне технически мощного «Франкенштейна». Названия трёх этих картин будут ещё долго мелькать в прогнозах.

Что может изменить исход гонки

У «Аватара» почти бесспорное преимущество в визуальных эффектах, а «Формулу 1» уже называют возможным фаворитом за монтаж и звук.

Также прочитайте: Это если «Сегуна» соединить с «Игрой в кальмара»: Netflix выпустил триллер о смертельной игре, который уже называют самым жестким сериалом года

Фото: Кадры из фильмов «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Грешники»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
