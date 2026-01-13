Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым

Новый российский сериал «Резервация» неожиданно вышел из тени — у проекта появился полноценный трейлер с датой премьеры. Это не просто криминальный детектив, а история о городе, который оказался отрезан от всего мира и живет по собственным жутким законам.

Внутри — исчезающие дети, страх и тайна, о которой предпочитают не говорить вслух. Судя по первым кадрам, атмосфера будет плотной и тревожной.

Город, из которого невозможно выйти

По сюжету бывший полицейский Сергей возвращается в родные места и обнаруживает, что район превратился в закрытую зону. Связи нет, дороги перекрыты, а попытка выйти за пределы территории заканчивается смертью.

Люди называют это место резервацией — и живут так уже несколько лет. За это время в городе бесследно пропали десятки детей, но расследования будто упираются в стену.

Сергей решает проникнуть внутрь и понять, что происходит на самом деле. Он ищет не только ответы, но и способ спасти тех, кто оказался внутри. Чем глубже он погружается в происходящее, тем страшнее становится правда.

Почему этот проект сразу привлек внимание

История основана на романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Книжную антиутопию переработали в сценарий с элементами триллера, драмы и детектива. Такой формат для российского телевидения редкость, и именно это делает проект особенно заметным.

Денис Шведов, исполнивший главную роль, признается, что именно необычность истории его и зацепила:

«Меня всю жизнь привлекали в кино не бытовые истории, а какие-то странные, сверхъестественные, потусторонние, где нужно преодолеть нечто необычное. Это подстегивает фантазию, всегда интересней работать. Мне и как зрителю нравятся подобные сюжеты и жанры, поэтому, когда пришёл сценарий, дело оставалось за малым — пройти пробы. Я очень рад, что я в команде».

Кто еще появится в «Резервации»

В сериале также снялись Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Николай Шрайбер, Полина Гухман и Алексей Розин. Волкова играет врача, оказавшегося внутри этой закрытой зоны, и называет роль одной из самых сложных в своей карьере:

«Сценарий показался мне очень интересным, и я давно хотела поработать с Алексеем Андриановым, всё разводила судьба, но, наконец, сошлись! Моя героиня — врач. Я часто играю врачей, но в этот раз роль особенная… Героиня проживает метания между чувством и разумом, спасением и чувством вины… Сложное и неоднозначное всегда интересно играть», — рассказываел Волкова.

Когда сериал выйдет

Трейлер наконец снял главную интригу. Стало известно, что «Резервация» стартует 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION, а позже сериал покажут и на канале РЕН. Судя по первым кадрам, зрителей ждет не просто очередной детектив, а мрачная история о страхе, власти и людях, запертых внутри чужой тайны.

