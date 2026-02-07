«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем

Меню
7 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Спартак: Кровь и песок»

Там все как в мире спорта, только намного серьезнее.

Иногда о человеке многое говорит не интервью, а то, какие истории его задевают. В большом спорте это особенно заметно: там ценят сюжеты про силу, риск и характер. Один из таких проектов неожиданно оказался в списке любимых у баскетболиста «Зенита» Георгия Жбанова.

Он пришел в спорт в 10 лет, начинал с бальных танцев, затем выбрал баскетбол в Екатеринбурге. В 13 лет переехал в Видное, позже прошел через систему «Динамо», молодежку «Нижнего Новгорода».

Затем три сезона отыграл в УНИКСе, где взял титулы Единой лиги и чемпионата России. Карьера складывалась через конкуренцию и жесткие решения — без этого в профессиональном спорте не бывает. На вопрос о сильном киновпечатлении Жбанов ответил прямо:

«Сериал "Спартак. Кровь и песок". Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим», — приводит слова Жбанова телеграм-канал «СБГ Daily.

Этот выбор логичен. История про гладиатора — не про древность, а про борьбу за свое место, где ошибка стоит дорого. Там важны выносливость, упрямство и готовность идти до конца. Те же качества, на которых строится спортивная карьера.

Поэтому подобные сериалы цепляют атлетов. В них узнается знакомая реальность: давление, ставки, победы через боль. Зрелище жесткое, но честное — и именно это делает его запоминающимся.

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Кровь и песок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
