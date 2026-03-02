Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона

Детективные сериалы пользуются большой популярностью в России. Особенно с женскими персонажами. Конечно, лидерами являются сериалы «Каменская», «Тайны следствия» и «Спасская». Однако вы могли пропустить интересный детективный сериал «Гадалка» про девушку, которая помогает искать преступников с помощью своих неординарных способностей.

Подробности сериала

История сосредоточена на провинциалке Люсе, обладающей даром ясновидения: она видит пророческие сны и подробности преступлений, которые сама принимает за психическое расстройство. После переезда в Москву она становится помощницей майора Потапова, вместе с ним распутывая запутанные уголовные истории. Со временем её способность превращается в эффективный инструмент борьбы за справедливость, а сама Люся при этом находит любовь.

Почему стоит посмотреть

Я влюблена в этот сериал не только за детективную историю. Михаилу Пореченкову идеально удалось сыграть довольно циничного Потапова, сердце и душа которого начала меняться после появления Люси. Это удачная смесь жанров — тут и мистика, и загадки, но без утомительного занудства, поэтому смотреть легко и увлекательно. Особенно нравится, что в отличие от многих похожих проектов, работа отдела показана спокойно и доброжелательно — хочется верить героям и переживать за них.

Если вам по душе истории про ясновидящих и людей с экстрасенсорными способностями, которые помогают полиции — этот сериал точно попадет в число ваших любимых.