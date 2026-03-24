Интереснее, чем роль Брагина: этому фильму с Колесниковым более 10 лет, а забыть сложно — по любимому Довлатову

Все уже привыкли видеть Ивана Колесникова в роли принципиального оперативника Юрия Брагина из «Первого отдела», однако в его фильмографии немало интересных ролей, в том числе и в фильме «Конец прекрасной эпохи».

О чем фильм

В центре сюжета новой картины — молодой журналист и прозаик Андрей Лентулов. Его знают за прямые высказывания, независимое мышление и резкие оценки. Ему предлагают переехать из Петербурга в Таллин и устроиться в местную газету.

В новом месте Андрей вовлекается в запутанные отношения с редактором Мариной. Параллельно у него появляется много случайных связей. Главное в истории — его открытое противостояние системе. Фильм показывает, как бунтарь, любимец женщин и человек с репутацией аморального сотрудника боролся с жесткой цензурой, слежкой и общественным мнением. Зрителю предстоит увидеть, кто в этой схватке оказался сильнее.

Фильм снял Станислав Говорухин по мотивам биографической повести Сергея Довлатова «Компромисс»

Почему стоит посмотреть

Я в восторге от того, как черно-белая картинка возвращает в атмосферу 70-х и делает время осязаемым. Мне понравилось, что сценарий основан на рассказах Довлатова из сборника «Компромисс» — там тонкий юмор и острые диалоги. Иван Колесников в роли Андрея Лентулова сыграл очень убедительно. Ироничный взгляд на эпоху показался мне живым: абсурдность власти и цензуры того времени показана без лишней мрачности. Режиссура Говорухина придала фильму невероятную глубину.