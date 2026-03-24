Интереснее, чем роль Брагина: этому фильму с Колесниковым более 10 лет, а забыть сложно — по любимому Довлатову

Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»

Актер нередко играет непростых героев.

Все уже привыкли видеть Ивана Колесникова в роли принципиального оперативника Юрия Брагина из «Первого отдела», однако в его фильмографии немало интересных ролей, в том числе и в фильме «Конец прекрасной эпохи».

О чем фильм

В центре сюжета новой картины — молодой журналист и прозаик Андрей Лентулов. Его знают за прямые высказывания, независимое мышление и резкие оценки. Ему предлагают переехать из Петербурга в Таллин и устроиться в местную газету.

В новом месте Андрей вовлекается в запутанные отношения с редактором Мариной. Параллельно у него появляется много случайных связей. Главное в истории — его открытое противостояние системе. Фильм показывает, как бунтарь, любимец женщин и человек с репутацией аморального сотрудника боролся с жесткой цензурой, слежкой и общественным мнением. Зрителю предстоит увидеть, кто в этой схватке оказался сильнее.

Фильм снял Станислав Говорухин по мотивам биографической повести Сергея Довлатова «Компромисс»

Почему стоит посмотреть

Я в восторге от того, как черно-белая картинка возвращает в атмосферу 70-х и делает время осязаемым. Мне понравилось, что сценарий основан на рассказах Довлатова из сборника «Компромисс» — там тонкий юмор и острые диалоги. Иван Колесников в роли Андрея Лентулова сыграл очень убедительно. Ироничный взгляд на эпоху показался мне живым: абсурдность власти и цензуры того времени показана без лишней мрачности. Режиссура Говорухина придала фильму невероятную глубину.

Фото: Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Читать дальше 26 марта 2026
Все ждут «Невский-8», а мне хочется комедии: этот фильм с Пеговой точно не пропущу — еще и турки помогали снимать Все ждут «Невский-8», а мне хочется комедии: этот фильм с Пеговой точно не пропущу — еще и турки помогали снимать Читать дальше 25 марта 2026
Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Читать дальше 25 марта 2026
«Колесников мелко плавает»: от этого сериала НТВ ждали уровень «Первого отдела» — но он и рядом не стоял «Колесников мелко плавает»: от этого сериала НТВ ждали уровень «Первого отдела» — но он и рядом не стоял Читать дальше 23 марта 2026
Откуда в «Домовенке Кузе 2» взялся Воланд: «Какой костюм у Кощея, закачаешься» Откуда в «Домовенке Кузе 2» взялся Воланд: «Какой костюм у Кощея, закачаешься» Читать дальше 22 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
«Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть «Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
