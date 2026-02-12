Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым

Успеои соскучиться по актеру? А вот и он.

Актер Иван Колесников завоевал любовь зрителей благодаря многим проектам. Особенно поклонники любят его за роль полковника Брагина в сериале «Первый отдел». Однако, помимо этого проекта, в копилке актера есть множество других фильмов и сериалов.

Сейчас в производстве находится историческая драма под названием «Новороссия. Потемкин».

О чем фильм

Действие разворачивается в период расцвета России. В стране создан Черноморский флот, ведется строительство Херсона. Кроме того, на воду спущен первый военный корабль и присоединен Крым. Все это происходит благодаря князю Григорию Потемкину.

На фоне исторических событий речь пойдет и о личной жизни Потемкина. В частности, будет затронута тема венчания с императрицей Екатериной II.

Почему стоит смотреть

Проект обещает поразить своим масштабом и съемками. Фильм представляет собой исторический экшн с опорой на исторические события.

Достоинством киноленты является актерский состав. Иван Колесников играет князя Потемкина. По его словам, его персонаж замечательный, который пытался всегда все сделать сам и при этом оставался авантюристом.

В фильме также играют Анна Ковальчук, Алексей Гуськов, Григорий Чабан, Матвей Лыков и многие другие.

Режиссером сериала выступил Ярослав Мочалов, который работал над проектами «Фуллхаус» и «Капкан на судью». Над сценарием работали Олег Кириллов, создавший «Враг у ворот», и Дмитрий Новоселов, задействованный в проекте «Тверская. Любой ценой».