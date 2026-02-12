Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым

Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым

12 февраля 2026 20:33
Кадр из сериала «Первый отдел»

Успеои соскучиться по актеру? А вот и он.

Актер Иван Колесников завоевал любовь зрителей благодаря многим проектам. Особенно поклонники любят его за роль полковника Брагина в сериале «Первый отдел». Однако, помимо этого проекта, в копилке актера есть множество других фильмов и сериалов.

Сейчас в производстве находится историческая драма под названием «Новороссия. Потемкин».

О чем фильм

Действие разворачивается в период расцвета России. В стране создан Черноморский флот, ведется строительство Херсона. Кроме того, на воду спущен первый военный корабль и присоединен Крым. Все это происходит благодаря князю Григорию Потемкину.

На фоне исторических событий речь пойдет и о личной жизни Потемкина. В частности, будет затронута тема венчания с императрицей Екатериной II.

Почему стоит смотреть

Проект обещает поразить своим масштабом и съемками. Фильм представляет собой исторический экшн с опорой на исторические события.

Достоинством киноленты является актерский состав. Иван Колесников играет князя Потемкина. По его словам, его персонаж замечательный, который пытался всегда все сделать сам и при этом оставался авантюристом.

В фильме также играют Анна Ковальчук, Алексей Гуськов, Григорий Чабан, Матвей Лыков и многие другие.

Режиссером сериала выступил Ярослав Мочалов, который работал над проектами «Фуллхаус» и «Капкан на судью». Над сценарием работали Олег Кириллов, создавший «Враг у ворот», и Дмитрий Новоселов, задействованный в проекте «Тверская. Любой ценой».

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке» По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке» Читать дальше 13 февраля 2026
Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем Читать дальше 11 февраля 2026
Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Читать дальше 11 февраля 2026
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой Читать дальше 9 февраля 2026
От Зодиака до «Черной орхидеи»: 4 детективных фильма, основанных на реальных преступлениях — мурашки по коже От Зодиака до «Черной орхидеи»: 4 детективных фильма, основанных на реальных преступлениях — мурашки по коже Читать дальше 9 февраля 2026
У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы Читать дальше 13 февраля 2026
Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше