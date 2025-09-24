Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

Главный вопрос культовой мелодрамы Тодоровского, который зрители обсуждают до сих пор.

Фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» давно стал символом перестроечной эпохи. Картина о жизни валютных проституток собрала более сорока миллионов зрителей, вызвала оживлённые споры и до сих пор остаётся предметом обсуждений.

Но главный вопрос зрителей звучит так: зачем успешному шведскому инженеру Ларсену была нужна Таня?

История создания фильма

Сценарий основан на повести Владимира Кунина, опубликованной в 1988 году. Автор тщательно изучил тему: жил в дорогих гостиницах Европы, наблюдал и общался с женщинами, которые торговали собой.

Интерес к фильму объяснялся тем, что советский зритель впервые увидел на экране неприглядную, но правдивую сторону жизни.

Картину снимали совместно СССР и Швеция, и в разных версиях финал оказался разным: в советской — трагическим, в шведской — оптимистичным.

Как выбирали актрису

На главную роль претендовали Татьяна Догилева, Наталья Андрейченко и польская актриса Катажина Фигура.

Но режиссёр случайно увидел Елену Яковлеву на сцене театра и понял, что именно она сможет сыграть Таню.

Выбор оказался удачным: Яковлева получила премию «Ника», приз на фестивале в Токио и любовь зрителей.

Почему Ларсен выбрал Таню

Для Тани всё просто: она хотела уехать за границу, получить дом, машину, свободу и безбедное будущее.

Но что получал взамен Ларсен? Мужчине около сорока лет, он состоявшийся инженер, карьерист, но без яркой личной жизни.

В Тане он увидел не только молодую красивую женщину, но и русскую жену, о которой тогда мечтали многие скандинавы. В советских девушках ценили домашний уют, умение готовить, мягкость и женственность.

Таня умела держаться с мужчинами, имела медицинское образование и выглядела выигрышно на фоне холодных «снежных королев» из окружения Ларсена.

Их союз был скорее сделкой: он получал молодую жену и тепло, она — билет в другую жизнь, пишет дзен-канал Данила про КИНО.

