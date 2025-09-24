Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

24 сентября 2025 07:00
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

Главный вопрос культовой мелодрамы Тодоровского, который зрители обсуждают до сих пор.

Фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» давно стал символом перестроечной эпохи. Картина о жизни валютных проституток собрала более сорока миллионов зрителей, вызвала оживлённые споры и до сих пор остаётся предметом обсуждений.

Но главный вопрос зрителей звучит так: зачем успешному шведскому инженеру Ларсену была нужна Таня?

История создания фильма

Сценарий основан на повести Владимира Кунина, опубликованной в 1988 году. Автор тщательно изучил тему: жил в дорогих гостиницах Европы, наблюдал и общался с женщинами, которые торговали собой.

Интерес к фильму объяснялся тем, что советский зритель впервые увидел на экране неприглядную, но правдивую сторону жизни.

Картину снимали совместно СССР и Швеция, и в разных версиях финал оказался разным: в советской — трагическим, в шведской — оптимистичным.

Как выбирали актрису

На главную роль претендовали Татьяна Догилева, Наталья Андрейченко и польская актриса Катажина Фигура.

Но режиссёр случайно увидел Елену Яковлеву на сцене театра и понял, что именно она сможет сыграть Таню.

Выбор оказался удачным: Яковлева получила премию «Ника», приз на фестивале в Токио и любовь зрителей.

Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

Почему Ларсен выбрал Таню

Для Тани всё просто: она хотела уехать за границу, получить дом, машину, свободу и безбедное будущее.

Но что получал взамен Ларсен? Мужчине около сорока лет, он состоявшийся инженер, карьерист, но без яркой личной жизни.

В Тане он увидел не только молодую красивую женщину, но и русскую жену, о которой тогда мечтали многие скандинавы. В советских девушках ценили домашний уют, умение готовить, мягкость и женственность.

Таня умела держаться с мужчинами, имела медицинское образование и выглядела выигрышно на фоне холодных «снежных королев» из окружения Ларсена.

Их союз был скорее сделкой: он получал молодую жену и тепло, она — билет в другую жизнь, пишет дзен-канал Данила про КИНО.

Также прочитайте: Думаете, советского «Шерлока» снимали только в Ленинграде? По факту: 2% Лондона, 6% Абхазии, 12% Эстонии

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Читать дальше 28 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше