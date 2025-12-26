Иностранцы выбрали самого нелюбимого персонажа «Трех котов»: «Откровенная копия Пеппы»

Мультсериал «Три кота» завоевал огромную популярность у детей, став для многих любимым проектом. Однако среди родителей дошкольников можно услышать и критику.

Чаще всего она касается очень быстрого темпа, громкой музыки или сюжетов, которые, по мнению некоторых взрослых, не всегда подходят для самых маленьких зрителей. А иностранцы, впервые посмотрев хит, возмутились одним персонажем.

Критика «Трех котов»

Главная и самая частая претензия — «визуальный перегруз». Родители отмечают, что сцены сменяются буквально каждые 2-3 секунды, камера постоянно двигается, ракурсы прыгают. Для незрелой нервной системы малыша это может быть утомительно.

Также раздражают звонкие, порой резкие голоса героев, постоянный музыкальный фон и громкие звуковые эффекты.

Герои «Трех котов»

Взрослых бесят даже герои — гиперактивный Коржик, инфантильный папа и плаксивый Компот. А иностранцам и вовсе не понравилась милая Карамелька.

«Она — худшее во всём этом. Её так называемые "идеи" — это мусор. Да и вообще она — откровенная копия Пеппы», — пишут на IMDb.

Кстати, еще зарубежные зрители с иронией отметили, что создателям «Трех котов» стоило бы подготовиться к судебным искам — уж слишком похож российский мультик на легендарную «Свинку Пеппу» и во всем остальном.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу».