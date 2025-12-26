Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иностранцы выбрали самого нелюбимого персонажа «Трех котов»: «Откровенная копия Пеппы»

Иностранцы выбрали самого нелюбимого персонажа «Трех котов»: «Откровенная копия Пеппы»

26 декабря 2025 07:29
Кадр из мультсериала «Три кота»

Зрители ополчились против милой героини.

Мультсериал «Три кота» завоевал огромную популярность у детей, став для многих любимым проектом. Однако среди родителей дошкольников можно услышать и критику.

Чаще всего она касается очень быстрого темпа, громкой музыки или сюжетов, которые, по мнению некоторых взрослых, не всегда подходят для самых маленьких зрителей. А иностранцы, впервые посмотрев хит, возмутились одним персонажем.

Критика «Трех котов»

Главная и самая частая претензия — «визуальный перегруз». Родители отмечают, что сцены сменяются буквально каждые 2-3 секунды, камера постоянно двигается, ракурсы прыгают. Для незрелой нервной системы малыша это может быть утомительно.

Также раздражают звонкие, порой резкие голоса героев, постоянный музыкальный фон и громкие звуковые эффекты.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Герои «Трех котов»

Взрослых бесят даже герои — гиперактивный Коржик, инфантильный папа и плаксивый Компот. А иностранцам и вовсе не понравилась милая Карамелька.

«Она — худшее во всём этом. Её так называемые "идеи" — это мусор. Да и вообще она — откровенная копия Пеппы», — пишут на IMDb.

Кстати, еще зарубежные зрители с иронией отметили, что создателям «Трех котов» стоило бы подготовиться к судебным искам — уж слишком похож российский мультик на легендарную «Свинку Пеппу» и во всем остальном.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу».

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Три кота» — не просто милый мультфильм: за сладкими именами Коржика, Карамельки и Компота скрывается целая система «Три кота» — не просто милый мультфильм: за сладкими именами Коржика, Карамельки и Компота скрывается целая система Читать дальше 27 декабря 2025
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных Читать дальше 25 декабря 2025
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Читать дальше 23 декабря 2025
Только эта невеста в «Великолепном веке» была в белом, а не красном платье: почему была нарушена турецкая традиция? Только эта невеста в «Великолепном веке» была в белом, а не красном платье: почему была нарушена турецкая традиция? Читать дальше 27 декабря 2025
Как учатся в Хогвартсе на самом деле: сколько лет, курсов и уроков проходит Гарри Поттер от письма совы до выпуска Как учатся в Хогвартсе на самом деле: сколько лет, курсов и уроков проходит Гарри Поттер от письма совы до выпуска Читать дальше 27 декабря 2025
Жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма: один из них даже показывают каждый год на ТВ 31 декабря Жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма: один из них даже показывают каждый год на ТВ 31 декабря Читать дальше 26 декабря 2025
Самые громкие свадьбы 2025 года: «снять» всю Венецию за 50 млн долларов как Безос или усадьбу в Подмосковье за 5,5 млн рублей как Бородина? Самые громкие свадьбы 2025 года: «снять» всю Венецию за 50 млн долларов как Безос или усадьбу в Подмосковье за 5,5 млн рублей как Бородина? Читать дальше 26 декабря 2025
Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала Читать дальше 25 декабря 2025
Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые Читать дальше 25 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше