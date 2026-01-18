Меню
Киноафиша Статьи Иностранцы посмотрели советскую «Русалочку» и не могут ее забыть: «Не то, что та слащавая история от Disney»

18 января 2026 09:25
Кадр из мультфильма «Русалочка»

Зрители остались под впечатлением.

Советский мультфильм «Русалочка» неожиданно стал вирусным в западных соцсетях. Всё началось с поста в одном из зарубежных пабликов о ностальгии. Там опубликовали фрагмент ленты Ивана Аксенчука 1968 года.

Иностранных пользователей поразили две вещи. Во-первых, уникальный и очень красивый визуальный стиль мультфильма. Во-вторых, насколько эта версия истории отличается от знакомого всем диснеевского хита. Многие открыли для себя совершенно иное, более лиричное и меланхоличное прочтение сказки Андерсена.

Детали мультфильма «Русалочка»

Мультфильм вышел ещё в 1968 году. И, как и в оригинальной сказке, у него нет счастливого финала.

История экранизирована очень близко к тексту Андерсена. Она получилась лиричной, немного готичной и по-настоящему печальной

По меркам того времени это почти полнометражное кино — его хронометраж составляет около получаса. Современные зрители, скорее всего, назвали бы этот проект арт-хаусом. И по сути, так оно и есть.

Именно это сочетание — художественная глубина, отсутствие голливудского оптимизма и совершенно иная анимационная эстетика — и поразило иностранную аудиторию.

Кадр из мультфильма «Русалочка»

Отзывы иностранцев о «Русалочке»

Советский мультфильм сейчас активно обсуждают в западных соцсетях. Опубликованный отрывок из ленты Ивана Аксенчука 1968 года породил немало отзывов.

Иностранные зрители высоко оценили необычный художественный стиль работы. Многие отметили, что он выглядит удивительно современно и даже опережает своё время.

«Какая чудесная анимация и прекрасная музыка. В этом небольшом отрывке больше души, чем во многих современных проектах», «Я впервые вижу нечто настолько прекрасное», «Эта версия гораздо сильнее, чем слащавая и приглаженная история от Disney», — пишут в Сети.

Кадр из мультфильма «Русалочка»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультфильма «Русалочка» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
