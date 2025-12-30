Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»

В советские годы выходило немало мультфильмов, рассчитанных на самых маленьких зрителей. Особняком среди них стояли новогодние истории с духом волшебства и заразительной верой в чудо.

Одним из таких проектов является «Снеговик-почтовик». В этом году мультику исполнилось уже 70 лет, но он не потерял очарования и впечатляет даже иностранцев.

О мультфильме «Снеговик-почтовик»

Это небольшая зимняя история для самых маленьких. Мультик создан по мотивам сказки Владимира Сутеева про новогоднюю ёлку. Сюжет строится вокруг необычного путешествия снеговика к Деду Морозу.

Начинается всё с детской игры в снежки. Ребята понимают, что у них нет главного праздничного дерева. Они решают слепить снеговика и отправить его в лес с письмом к волшебному дедушке.

Ночью их снежная фигура оживает. Вместе с верным щенком по кличке Дружок он отправляется в путь. Но в лесу их ждут проделки хитрой лисы и других зверей, которые хотят перехватить послание.

Однако доброе дело не может пропасть зря. В письме чётко написано, что дети ждут именно ёлку, а доставить её должен сделанный ими снеговик.

Дед Мороз находит прекрасную пушистую красавицу и доверяет её снежному почтальону. Утром ребята находят во дворе и нарядную ёлку, и своего верного помощника.

Отзывы о мультфильме «Снеговик-почтовик»

Мультфильм по праву завоевал любовь зрителей как настоящая новогодняя классика. История о доброте и чуде, красивая анимация и уютная праздничная атмосфера сделали его культовым.

Впечатли он даже современных иностранцев: на IMDb у ленты 7,3, а на форумах — немало положительных отзывов.

«Это так глубоко и трогательно, без единой капли слащавости. Мои дети теперь хотят написать письмо Деду Морозу, и я верю, что их письмо тоже дойдёт», «Я в полном восторге от техники! У Disney есть гламур, а здесь — душа», «История очень простая, но в ней скрыта мощная идея: даже маленькое, хрупкое существо может совершить великий подвиг ради дружбы и надежды», «Советская анимация — это сокровище, о котором нужно кричать», — отметили комментаторы.

