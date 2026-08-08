Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix

На Западе уже давно сложилась стойкая любовь к советскому военному кино — такие фильмы, как «Иди и смотри», десятилетиями остаются объектом восхищения и анализа. Однако сегодня и современная Россия способна предложить картины, от которых зарубежные зрители не остаются равнодушными. Высокие оценки на IMDb служат этому прямым доказательством.

Первую строчку в глобальном рейтинге заняла не нашумевшая «Брестская крепость», которую принято считать эталоном жанра, а сериал «Хождение по мукам». Это двенадцатисерийный проект телеканала НТВ, который разворачивает судьбы сестёр Булавиных на фоне Первой мировой и Гражданской войны в России.

Сериал, созданный по мотивам известного романа, получил неожиданно высокие оценки от западной публики и даже обогнал многие культовые ленты по сумме пользовательских баллов.

На IMDb у «Хождения по мукам» 7,7 балла против 7,2 на «Кинопоиске» — получается, иностранные зрители оценили сериал выше, чем российские. В рецензиях нередко жалуются на красные глаза после бессонных ночей, потому что проект смотрят на одном дыхании.

«Не хуже "Унесенных ветром"», «Захватывающий, прекрасный, трогательный и душераздирающий проект», «Если вы хоть немного знакомы с историей, вы будете сидеть как на иголках, предвкушая, какие ужасы вот-вот развернутся по сюжету, от слез невозможно удержаться», — пишут пользователи.

Неудивительно, что Netflix когда-то даже приобретал права на показ проекта.

На втором месте — «Брестская крепость» (7,4), которую западная аудитория воспринимает как суровый и бескомпромиссный взгляд на первые дни войны. Замыкает тройку «Битва за Севастополь» (7,0) — история снайперши Людмилы Павличенко, где личная драма соседствует с масштабными боевыми сценами.

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