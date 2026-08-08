Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix

Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix

8 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Хождение по мукам»

Зрители определились с приоритетами.

На Западе уже давно сложилась стойкая любовь к советскому военному кино — такие фильмы, как «Иди и смотри», десятилетиями остаются объектом восхищения и анализа. Однако сегодня и современная Россия способна предложить картины, от которых зарубежные зрители не остаются равнодушными. Высокие оценки на IMDb служат этому прямым доказательством.

Первую строчку в глобальном рейтинге заняла не нашумевшая «Брестская крепость», которую принято считать эталоном жанра, а сериал «Хождение по мукам». Это двенадцатисерийный проект телеканала НТВ, который разворачивает судьбы сестёр Булавиных на фоне Первой мировой и Гражданской войны в России.

Кадр из сериала «Хождение по мукам»

Сериал, созданный по мотивам известного романа, получил неожиданно высокие оценки от западной публики и даже обогнал многие культовые ленты по сумме пользовательских баллов.

На IMDb у «Хождения по мукам» 7,7 балла против 7,2 на «Кинопоиске» — получается, иностранные зрители оценили сериал выше, чем российские. В рецензиях нередко жалуются на красные глаза после бессонных ночей, потому что проект смотрят на одном дыхании.

«Не хуже "Унесенных ветром"», «Захватывающий, прекрасный, трогательный и душераздирающий проект», «Если вы хоть немного знакомы с историей, вы будете сидеть как на иголках, предвкушая, какие ужасы вот-вот развернутся по сюжету, от слез невозможно удержаться», — пишут пользователи.

Кадр из сериала «Хождение по мукам»

Неудивительно, что Netflix когда-то даже приобретал права на показ проекта.

На втором месте — «Брестская крепость» (7,4), которую западная аудитория воспринимает как суровый и бескомпромиссный взгляд на первые дни войны. Замыкает тройку «Битва за Севастополь» (7,0) — история снайперши Людмилы Павличенко, где личная драма соседствует с масштабными боевыми сценами.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Хождение по мукам»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке Читать дальше 9 августа 2026
512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки Читать дальше 9 августа 2026
У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет Читать дальше 8 августа 2026
Этот ретро-детектив со Смоляковым и Александровой заставит отменить все планы на выходные: круче «Мосгаза», почти как «Место встречи…» Этот ретро-детектив со Смоляковым и Александровой заставит отменить все планы на выходные: круче «Мосгаза», почти как «Место встречи…» Читать дальше 7 августа 2026
Эти 5 свежих детективов от Okko уже стали хитами: политические интриги, убийства и даже своя версия «Графа Монте-Кристо» Эти 5 свежих детективов от Okko уже стали хитами: политические интриги, убийства и даже своя версия «Графа Монте-Кристо» Читать дальше 6 августа 2026
Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз» Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз» Читать дальше 8 августа 2026
У НТВ будет свой Шерлок: в новом сезоне «Тверской» появится «Мориарти в погонах» У НТВ будет свой Шерлок: в новом сезоне «Тверской» появится «Мориарти в погонах» Читать дальше 8 августа 2026
Эти 3 российских сериала ничуть не уступают турецким хитам по накалу страстей: даже лучше «Великолепного века» Эти 3 российских сериала ничуть не уступают турецким хитам по накалу страстей: даже лучше «Великолепного века» Читать дальше 8 августа 2026
После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы» После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы» Читать дальше 8 августа 2026
У ТВ-3 появился свой ответ хитам НТВ: почему сериал «Кордон» уже три сезона удерживает зрителей У ТВ-3 появился свой ответ хитам НТВ: почему сериал «Кордон» уже три сезона удерживает зрителей Читать дальше 7 августа 2026
«Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн» «Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн» Читать дальше 7 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше