Иностранцы неожиданно влюбились в российский сериал о 90-х с Янковским — и признали его лучшим на фестивале в Стокгольме

Сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko получил награду Stockholm City Film Festival — иностранные критики назвали проект «лучшим веб-/телесериалом месяца» (сентября).
Это не первая победа «Аутсорса» на фестивалях — но первая международная, и именно она вывела историю на новый уровень.
Сюжет «Аутсорса», который мало претендовал на мировую славу
Сюжет переносит зрителя в 1996 год, в маленький город на краю страны. В местную тюрьму особого режима прибывает новый исполнитель приговоров — Константин Волков (Иван Янковский). Место, где закон давно стал условностью, буквально трещит от внутренних конфликтов: надзиратели переживают личные драмы, прокурор боится потерять семью, а врач живёт на грани собственных решений.
Именно здесь Костя придумывает схему, которая меняет всё: он понимает, что родственники жертв готовы платить за право самим привести приговор в исполнение. Так рождается тёмный бизнес — право на месть «на аутсорсе».
Почему сериал выделили в Швеции
Жюри Stockholm City Film Festival отметило драматическую многослойность истории — криминальный сюжет, социальный нерв эпохи, абсурд и лирику, перемешанные в одном кадре.
Рейтинг сериала на КиноПоиске — 8.6, и он держится стабильно. Зрители хвалят работу Ивана Янковского, Эльдара Калимулина и Милы Ершовой, а также камерный формат 4:3, визуально напоминающий о тюремных окнах.
Проект также получил награду «Самый ожидаемый сериал года» на фестивале «Новый сезон» в Сочи — иностранная премия стала логичным продолжением признания дома.
Как создавали атмосферу 90-х
Съёмки проходили в Петропавловске-Камчатском и Приэльбрусье. Авторы вдохновлялись эстетикой Балабанова, Кесьлёвского и Роя Андерссона — отсюда и ощущение реальности, чуть вывёрнутой наизнанку.
Для ролей актёры радикально меняли внешность: Даша Котрелёва сбрила волосы, а Эльдар Калимулин решился на стрижку «бокс» в местной парикмахерской.
Чем цепляет сериал
«Аутсорс» он показывает 90-е через людей, у которых нет правильного выбора. Сложные герои, мрачная красота Камчатки и моральные тупики эпохи здесь работают куда сильнее, чем сама криминальная интрига.
Иностранцы увидели в этой истории универсальность — и именно поэтому сериал стал одним из самых обсуждаемых российских проектов осени.
