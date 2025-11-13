Иностранцы неожиданно влюбились в российский сериал о 90-х с Янковским — и признали его лучшим на фестивале в Стокгольме

Меню
13 ноября 2025 15:13
«Аутсорс»

История тюрьмы, денег и чужой боли неожиданно стала международной сенсацией.

Сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko получил награду Stockholm City Film Festival — иностранные критики назвали проект «лучшим веб-/телесериалом месяца» (сентября).

Это не первая победа «Аутсорса» на фестивалях — но первая международная, и именно она вывела историю на новый уровень.

Сюжет «Аутсорса», который мало претендовал на мировую славу

Сюжет переносит зрителя в 1996 год, в маленький город на краю страны. В местную тюрьму особого режима прибывает новый исполнитель приговоров — Константин Волков (Иван Янковский). Место, где закон давно стал условностью, буквально трещит от внутренних конфликтов: надзиратели переживают личные драмы, прокурор боится потерять семью, а врач живёт на грани собственных решений.

Именно здесь Костя придумывает схему, которая меняет всё: он понимает, что родственники жертв готовы платить за право самим привести приговор в исполнение. Так рождается тёмный бизнес — право на месть «на аутсорсе».

«Аутсорс»

Почему сериал выделили в Швеции

Жюри Stockholm City Film Festival отметило драматическую многослойность истории — криминальный сюжет, социальный нерв эпохи, абсурд и лирику, перемешанные в одном кадре.

Рейтинг сериала на КиноПоиске — 8.6, и он держится стабильно. Зрители хвалят работу Ивана Янковского, Эльдара Калимулина и Милы Ершовой, а также камерный формат 4:3, визуально напоминающий о тюремных окнах.

Проект также получил награду «Самый ожидаемый сериал года» на фестивале «Новый сезон» в Сочи — иностранная премия стала логичным продолжением признания дома.

Как создавали атмосферу 90-х

Съёмки проходили в Петропавловске-Камчатском и Приэльбрусье. Авторы вдохновлялись эстетикой Балабанова, Кесьлёвского и Роя Андерссона — отсюда и ощущение реальности, чуть вывёрнутой наизнанку.

Для ролей актёры радикально меняли внешность: Даша Котрелёва сбрила волосы, а Эльдар Калимулин решился на стрижку «бокс» в местной парикмахерской.

Чем цепляет сериал

«Аутсорс» он показывает 90-е через людей, у которых нет правильного выбора. Сложные герои, мрачная красота Камчатки и моральные тупики эпохи здесь работают куда сильнее, чем сама криминальная интрига.

Иностранцы увидели в этой истории универсальность — и именно поэтому сериал стал одним из самых обсуждаемых российских проектов осени.

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
