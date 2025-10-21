Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

21 октября 2025 14:44
Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

У каждого из проектов рейтинг 7+.

Иногда после «Монстра» и «Охотника за разумом» хочется продолжить мрачный марафон, но без привычных американских подвалов и детективов в плащах. Индия на Netflix предлагает свою порцию тьмы – уже без музыки и плясок, но с преступлениями, от которых стынет кровь.

Если вам интересно, как выглядит трукрайм по-индийски, вот три проекта, которые точно удержат внимание.

Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

«Преступления в Дели» (Delhi Crime, 8.5)

Один из самых мощных сериалов Индии, основанный на событиях, потрясших страну – групповом изнасиловании в Дели в 2012 году.

Первый сезон рассказывает, как полиция в условиях ярости общественности и нехватки ресурсов ведёт расследование, от которого зависит не только репутация департамента, но и вера людей в справедливость.

Второй сезон переносит фокус на серию убийств, совершённых бандой «Kachcha Baniyan». Минимализм, реализм и актёрская отдача сделали «Преступления в Дели» первым индийским сериалом, получившим «Эмми» за лучшую драму.

Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» (House of Secrets: The Burari Deaths, 7.4)

Документальная серия о гибели одиннадцати членов одной семьи в пригороде Дели в 2018-м. Сначала кажется, что перед нами массовое самоубийство, но с каждой серией всё запутаннее и страшнее.

Через интервью с полицейскими, журналистами и родственниками сериал показывает культурный срез современной Индии, где вера и коллективное мышление порой сильнее здравого смысла.

Этот проект пугает не трупами, а тем, как легко фанатизм прорастает в обычной квартире.

Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

«Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда» (Indian Predator: Murder in a Courtroom, 7.1)

Часть антологии о реальных маньяках страны, и, пожалуй, самая шокирующая. История Акку Ядава – насильника и убийцы, терроризировавшего женщин в Нагпуре. Когда правосудие оказалось бессильным, десятки его жертв ворвались в зал суда и расправились с ним на месте.

Сериал без прикрас показывает, как отчаяние и страх могут превратиться в стихийное возмездие.

Конечно, индийский трукрайм не заменит фирменную холодность «Охотника за разумом», но он предлагает другое – столкновение традиций, веры, бедности и тьмы. И иногда это даже страшнее.

Ранее мы писали: 102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн)

Фото: Кадр из сериала «Монстр» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия «Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия Читать дальше 21 октября 2025
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Читать дальше 19 октября 2025
«От финала отвисла челюсть»: шокировавший Кинга триллер Netflix стоил вдвое дешевле одной серии «Колец власти» – шедевр за копейки «От финала отвисла челюсть»: шокировавший Кинга триллер Netflix стоил вдвое дешевле одной серии «Колец власти» – шедевр за копейки Читать дальше 19 октября 2025
Хэллоуинские серии «Симпсонов» – лишь пародии на ужастики, но после этих 5 эпизодов становится не до смеха (и страшно засыпать) Хэллоуинские серии «Симпсонов» – лишь пародии на ужастики, но после этих 5 эпизодов становится не до смеха (и страшно засыпать) Читать дальше 19 октября 2025
«Диалоги стали как в “Игре в кальмара”»: сколько всего сезонов у сериала «Убийства в одном здании» и что ждет зрителей дальше «Диалоги стали как в “Игре в кальмара”»: сколько всего сезонов у сериала «Убийства в одном здании» и что ждет зрителей дальше Читать дальше 18 октября 2025
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее «Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее Читать дальше 22 октября 2025
Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер? Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер? Читать дальше 22 октября 2025
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Читать дальше 22 октября 2025
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше