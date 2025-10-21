Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

Иногда после «Монстра» и «Охотника за разумом» хочется продолжить мрачный марафон, но без привычных американских подвалов и детективов в плащах. Индия на Netflix предлагает свою порцию тьмы – уже без музыки и плясок, но с преступлениями, от которых стынет кровь.

Если вам интересно, как выглядит трукрайм по-индийски, вот три проекта, которые точно удержат внимание.

«Преступления в Дели» (Delhi Crime, 8.5)

Один из самых мощных сериалов Индии, основанный на событиях, потрясших страну – групповом изнасиловании в Дели в 2012 году.

Первый сезон рассказывает, как полиция в условиях ярости общественности и нехватки ресурсов ведёт расследование, от которого зависит не только репутация департамента, но и вера людей в справедливость.

Второй сезон переносит фокус на серию убийств, совершённых бандой «Kachcha Baniyan». Минимализм, реализм и актёрская отдача сделали «Преступления в Дели» первым индийским сериалом, получившим «Эмми» за лучшую драму.

«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» (House of Secrets: The Burari Deaths, 7.4)

Документальная серия о гибели одиннадцати членов одной семьи в пригороде Дели в 2018-м. Сначала кажется, что перед нами массовое самоубийство, но с каждой серией всё запутаннее и страшнее.

Через интервью с полицейскими, журналистами и родственниками сериал показывает культурный срез современной Индии, где вера и коллективное мышление порой сильнее здравого смысла.

Этот проект пугает не трупами, а тем, как легко фанатизм прорастает в обычной квартире.

«Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда» (Indian Predator: Murder in a Courtroom, 7.1)

Часть антологии о реальных маньяках страны, и, пожалуй, самая шокирующая. История Акку Ядава – насильника и убийцы, терроризировавшего женщин в Нагпуре. Когда правосудие оказалось бессильным, десятки его жертв ворвались в зал суда и расправились с ним на месте.

Сериал без прикрас показывает, как отчаяние и страх могут превратиться в стихийное возмездие.

Конечно, индийский трукрайм не заменит фирменную холодность «Охотника за разумом», но он предлагает другое – столкновение традиций, веры, бедности и тьмы. И иногда это даже страшнее.

