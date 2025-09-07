«Индийские сериалы отдыхают!»: зрители посмотрели анонс к 4 сезону «Клюквенного щербета» и разнесли его в пух и прах

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» вернётся уже 12 сентября, и первый тизер 4 сезона устроил в соцсетях настоящий шквал эмоций. Создатели нарезали фрагменты так, что зрители видят лишь хаос: Мустафа жив и даже не в тюрьме, Доа и Фатих снова говорят о разводе, а Кывылджим в истерике.

Но поклонники уже разобрали каждую секунду — и разнесли впечатления по комментариям.

«Что за дурдом?» — реакция на разводы и психушки

Главная ирония тизера — стабильность героев. Доа и Фатих, по словам зрителей, снова обсуждают развод, и это уже воспринимается как мем:

«Они в каждом сезоне женятся, а в конце разводятся. Дурдом», «В этот раз решили поломать систему: развестись в начале сезона».

Не меньше споров вызвал Мустафа. Одним показалось, что он снова в тюрьме, другим — что его отправили в психушку.

«Хоть какая-то стабильность — обеды по расписанию», — иронизируют фанаты.

«Любовники и сплетни» — зрители спорят о новых связях

Самый интригующий момент — сцена, где Ишил идёт к мужчине. «Мне одной показалось, что она к любовнику пришла?» — шутят зрители.

Но другие уверяют: это брат Асуде, и спойлеры уже намекали, что он сыграет большую роль.

«Новый родственник явно мутит воду, уже успел обсудить Нурсиму в негативном ключе», — считают поклонники.

Мемы про Апо и Омера

Особый восторг вызвал кадр, где Апо стоит у двери, как будто потерял ключи.

«У Апо наконец-то отняли ключи от дома, стоит звонит, как кот нагадивший», — смеются зрители.

А Омера уже записали в ряды «терпил», ведь Кывылджим устраивает истерики, а он ее опять успокаивает. Даже у этой пары не все гладко, а зрители надеялись хотя бы на один островок мира.

Не остались без внимания и Фираз с Нурсимой, которые в очередной раз выясняют отношения. В комментариях многие отмечают, что пора бы Нурсеме оставить все конфликты и заняться карьерой, вместо того чтобы бесконечно терпеть унижения.

Итог

Анонс 4 сезона «Клюквенного щербета» показал главное: сериал снова будет играть на любимых темах — разводы, скандалы и тайные связи. А кровавая перестрелка будто сошла всем с рук:

«Сидят опять за столом, как будто ничего и не случилось. Все выжили — индийские сериалы отдыхают!» — не поверили зрители.

