Именно после этой серии «Ходячие мертвецы» свернули не туда: нужно было заканчивать сериал, а не тянуть кота за хвост

С «Ходячими мертвецами» всё случилось не внезапно — сериал не рухнул, а аккуратно свернул не туда. И самое обидное в том, что момент был идеальный, почти учебниковый: логичный финал, мощная кульминация, точка, после которой можно было войти в историю. Но авторы решили пойти дальше. И именно там что-то окончательно сломалось.

Точка невозврата — «Последний день на Земле»

Финал шестого сезона — серия, где Рик впервые сталкивается с Ниганом, — был квинтэссенцией всего сериала. До этого «Ходячие мертвецы» работали как драма о людях, просто помещённых в зомби-апокалипсис. Персонажи менялись, ошибались, умирали без жалости со стороны сценаристов. Это был жёсткий, честный мир без иллюзий. Серия с Ниганом могла стать идеальным финалом — жестоким, запоминающимся, логичным.

После — другой жанр и другие герои

С седьмого сезона сериал начинает вести себя так, будто апокалипсис — временная неприятность. Герои внезапно вспоминают про высокую мораль, долго рассуждают о чувствах и совести, совершают нелепые поступки и тонут в пафосных диалогах. Экшен уступает место бесконечным крупным планам, а новые персонажи вроде Короля с тигром выглядят не трагично, а карикатурно. Даже уход Рика не спасает ситуацию — проблема глубже, чем один герой.

Итог, который сложно принять

Формально сериал продолжался ещё долго, но по сути «Ходячие мертвецы» закончились именно на 6 сезоне. Всё, что было дальше, — затянутая попытка вернуть ощущение значимости, утраченное вместе с внутренней логикой мира. Иногда лучше вовремя остановиться. Этот сериал — наглядное доказательство.

