Именно после этой серии британский «Шерлок» скатился в безумство: только пятый сезон может исправить ошибку сценаристов

С самого начала «Шерлок» от BBC был глотком свежего воздуха. Смелый, остроумный, современный — он сделал из классического сыщика поп-икону, а из Лондона — арену интеллектуальных дуэлей.

Но чем дальше, тем сильнее сериал терял почву под ногами. После «Рейхенбахского водопада» всё пошло наперекосяк: меньше логики, больше драмы, родственные тайны, шпионские игры — и почти никакого расследования.

Как сериал сам себе устроил дедуктивный тупик

Когда-то «Шерлок» держался на блестящем тандеме Холмса и Ватсона. Их остроумные диалоги, точные улики и чувство ритма — вот что делало сериал живым.

Но после второго сезона сценаристы будто забыли, в чём его сила. Третий и четвёртый сезоны утонули в метафорах, семейных откровениях и странных сюжетных ходах.

Мэри внезапно оказалась шпионкой, Мориарти воскрес — но только как фантом, а сам Шерлок стал похож не на аналитика, а на безумца.

Самое главное — исчезла простая радость от наблюдения за тем, как Холмс и Ватсон вместе распутывают загадку. Сериал перестал быть о делах и стал о личных драмах. А ведь именно в логических ребусах и хладнокровии героя была его магия.

Что должен сделать 5-й сезон

Если «Шерлок» когда-нибудь вернётся, ему стоит начать с того, с чего он стартовал. Пусть будет меньше глобальных угроз и больше дел — камерных, атмосферных, где улика прячется в мелочи: не том, что кричит, а том, что молчит.

Пусть Холмс снова смотрит на Ватсона не как на помеху, а как на партнёра, и они вдвоём ведут расследование, а не разбираются в семейных тайнах.

Финал четвёртого сезона уже оставил нам правильную дверь: Бейкер-стрит, 221Б, Холмс и Ватсон снова вместе. С этого можно начать мягкий перезапуск. Без громких сюжетных трюков — просто три дела, три загадки, три повода вспомнить, почему мы когда-то влюбились в этот сериал.

