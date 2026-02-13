«Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор»

Зрители почти уверены, что этот персонаж окажется не таким уж и простым.

Сериал «Фишер» за два сезона успел закрепиться как один из самых обсуждаемых российских триллеров о маньяках, поэтому новость о завершении съемок продолжения логично вызвала интерес: зрители уже знают, что проект не ограничится прежней формулой и меняет тон.

Третий сезон получил подзаголовок «После Фишера. Инквизитор» и делает ставку на новых героев и другую географию расследования.

В центре сюжета — барнаульский следователь Терехов в исполнении Александра Петрова и оперативница Белова, которую играет Юлия Снигирь. История уходит от линии Евгения Бокова и строится вокруг нового дела.

Петров подчеркивает, что Терехов — антипод прежнего героя, но их роднит установка на справедливость. Это намекает на смену характера расследования: меньше копирования прошлых ходов, больше отдельной истории.

Слухи вокруг злодея

Официальных деталей о преступнике пока нет. При этом Wink не раскрывает роль Павла Попова, что уже породило догадки в профильных телеграм-каналах. Часть зрителей предполагает, что именно он может оказаться главным антагонистом сезона, другие считают его возможной жертвой. Подтверждений нет, но обсуждение показывает уровень ожидания.

«Wink уже отчитался о завершении съемок, но до сих пор не рассказал, что в сериале есть герой Павла Попова. Вижу в этом намек на то, что именно он сыграл главного маньяка сезона, хоть и не знаю правды», — пишет автор канала «Культовые российские сериалы».

Точная дата премьеры не названа, сервис говорит о релизе «в этом году» и «очень скоро». На фоне интереса к жанру и популярности предыдущих сезонов проект почти гарантированно станет одной из заметных премьер платформы.