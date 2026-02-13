Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор»

«Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор»

13 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

Зрители почти уверены, что этот персонаж окажется не таким уж и простым.

Сериал «Фишер» за два сезона успел закрепиться как один из самых обсуждаемых российских триллеров о маньяках, поэтому новость о завершении съемок продолжения логично вызвала интерес: зрители уже знают, что проект не ограничится прежней формулой и меняет тон.

Третий сезон получил подзаголовок «После Фишера. Инквизитор» и делает ставку на новых героев и другую географию расследования.

В центре сюжета — барнаульский следователь Терехов в исполнении Александра Петрова и оперативница Белова, которую играет Юлия Снигирь. История уходит от линии Евгения Бокова и строится вокруг нового дела.

Петров подчеркивает, что Терехов — антипод прежнего героя, но их роднит установка на справедливость. Это намекает на смену характера расследования: меньше копирования прошлых ходов, больше отдельной истории.

Слухи вокруг злодея

Официальных деталей о преступнике пока нет. При этом Wink не раскрывает роль Павла Попова, что уже породило догадки в профильных телеграм-каналах. Часть зрителей предполагает, что именно он может оказаться главным антагонистом сезона, другие считают его возможной жертвой. Подтверждений нет, но обсуждение показывает уровень ожидания.

«Wink уже отчитался о завершении съемок, но до сих пор не рассказал, что в сериале есть герой Павла Попова. Вижу в этом намек на то, что именно он сыграл главного маньяка сезона, хоть и не знаю правды», — пишет автор канала «Культовые российские сериалы».

Точная дата премьеры не названа, сервис говорит о релизе «в этом году» и «очень скоро». На фоне интереса к жанру и популярности предыдущих сезонов проект почти гарантированно станет одной из заметных премьер платформы.

Фото: Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения «Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения Читать дальше 10 февраля 2026
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Читать дальше 9 февраля 2026
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется «Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется Читать дальше 14 февраля 2026
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей Читать дальше 13 февраля 2026
Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь» Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь» Читать дальше 13 февраля 2026
«20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне «20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне Читать дальше 13 февраля 2026
Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц Читать дальше 13 февраля 2026
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове Читать дальше 13 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше