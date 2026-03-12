Именно на этом сезоне культовый «Мосгаз» скатился в бессмысленную череду убийств: даже Черкасов не спас ситуацию

У культовой детективной франшизы «Мосгаз» был сильный старт, но позже часть поклонников начала все чаще говорить, что история Черкасова потеряла интригу, логику и прежний уровень напряжения. Давайте разберемся, где проект свернул не туда и на каком сезоне нужно было остановиться.

Первые тревожные сигналы появились не сразу

Сериал «Мосгаз» долго держал высокую планку. Первый сезон и «Палач» действительно смотрелись крепко: там была атмосфера, хорошая интрига и ощущение, что расследование держит до финала. Но дальше у части зрителей начали накапливаться вопросы.

Например, в «Шакале» многих раздражало, что преступников показали слишком рано. Из-за этого детективная интрига заметно просела. В «Операции Сатана» ситуация, по мнению зрителей, повторилась: предателя можно было вычислить почти сразу, а значит, главное напряжение снова исчезло.

Формула мести стала для многих точкой разочарования

Но по-настоящему сериал, как считают многие поклонники, сломался именно на сезоне «Формула мести». И причин тут сразу несколько.

Во-первых, в финале оказалось слишком много преступников. Складывалось ощущение, что едва ли не половина персонажей так или иначе замешана в преступлениях. Из-за этого история начала выглядеть не как реалистичный детектив, а как перегруженная театральная схема.

Во-вторых, в сезоне оказалось слишком много смертей. Когда на одну серию приходится больше одного тела, расследование перестает восприниматься как серьезная история и начинает напоминать почти бесконечную череду шок-эпизодов.

Почему зрители обиделись еще и на Черкасова

Дополнительно многих расстроило, что майор Черкасов в этой истории выглядел уже не таким сильным и цепким, как раньше. Он слишком долго понимал очевидные вещи, а часть жертв, по мнению зрителей, можно было бы спасти.

Отдельным ударом стал уход Стаса Шелеста, передает дзен-канал «Горожанин о кино». Его линию сочли слишком нелепой и плохо продуманной. Поэтому именно после «Формулы мести» у многих появилось ощущение, что «Мосгаз» уже не может вернуться на прежний уровень.