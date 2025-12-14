Меню
Киноафиша Статьи Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие

Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие

14 декабря 2025 12:48
Кадр из фильма «Три богатыря»

Спустя годы можно отследить этот момент.

Франшизу «Три богатыря» любят ругать целиком, но если смотреть внимательно, падение было не резким, а поэтапным. И ключевая точка здесь — вовсе не первые сольники и даже не «Шамаханская царица», а конкретный фильм, после которого серия окончательно сменила курс.

Почему первые фильмы работали

«Алёша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Илья Муромец и Соловей Разбойник» держались на простом, но сильном фундаменте: былинная логика, чёткий конфликт, герой — в центре истории. Юмор был острым, но не самоцелью, а персонажи — пусть гротескные — оставались живыми и узнаваемыми.

Ложный перелом: «Шамаханская царица»

Фильм 2010 года часто называют началом конца, но это скорее последняя удачная остановка. Да, здесь усилилась комедия и выросла роль второстепенных героев, но богатыри всё ещё двигали сюжет, а история сохраняла внутреннюю логику. Это был компромисс, а не крах.

Настоящий перелом — «Три богатыря на дальних берегах» (2012)

Вот здесь франшиза действительно свернула не туда. Богатыри оказались на втором плане, сюжет развалился на набор скетчей, а главными действующими лицами стали князь и Юлий. Фольклорная основа почти исчезла, приключение сменилось пародией, а конфликт — набором гэгов. Именно этот фильм задал формулу: минимум смысла, максимум шума.

Закрепление падения: «Ход конём» и дальше

«Ход конём» лишь закрепил ошибку — те же приёмы, те же шутки, та же подмена героев. Дальнейшие фильмы («Принцесса Египта», «Пуп земли») уже не пытались вернуться к истокам, окончательно превратив богатырей в бренд, а не персонажей.

Итог

Франшиза «Три богатыря» начала скатываться не сразу и не из-за усталости зрителей. Точка невозврата — «Три богатыря на дальних берегах». Именно там герои перестали быть центром своей собственной истории, а сказка — приключением. Всё, что было дальше, стало следствием этого выбора.

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
