Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Именно этот момент превратил «Игру престолов» в крутое фэнтези: настолько мощный, что зрители до сих пор его помнят

Именно этот момент превратил «Игру престолов» в крутое фэнтези: настолько мощный, что зрители до сих пор его помнят

11 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Игра престолов»

Тогда стало понятно, что этот проект станет культовым.

Начало «Игры престолов» больше напоминало историческую драму. Дома боролись за власть, Старки и Ланнистеры плели интриги, а магия оставалась лишь на периферии.

Белые ходоки появились в пилоте и исчезли до финала сезона. Даже драконьи яйца, подаренные Дейенерис, выглядели красивым сувениром, а не предвестником грядущих событий.

Казнь, которая изменила правила

Сцена с Недом Старком в середине сезона закрепила суровую логику Вестероса: благородство не спасает, а глупая честность ведёт на плаху. Именно тогда зрители поняли, что в этом мире ставки настоящие, а любимый герой может погибнуть в любой момент. Но всё ещё оставалось ощущение, что сериал играет в жанр политической драмы, а не фэнтези.

Драконы и перерождение Дейенерис

Всё изменилось в финале. Дейенерис, потерявшая мужа и ребёнка, вошла в костёр — и вышла из огня невредимой, с тремя драконами.

Из робкой пешки в чужой игре она превратилась в кхалиси, чья судьба связана с возрождением магии. Этот момент стал поворотным: «Игра престолов» впервые показала чудо, от которого захватывает дух.

Баланс реализма и мистики

Сериал Джорджа Р. Р. Мартина уникален тем, что долго держал магию на расстоянии, а потом внёс её точечно и мощно. Политические махинации и борьба за престол стали ещё ярче на фоне мифических сил. Именно в этот баланс — между человеческими амбициями и сверхъестественным — влюбились миллионы зрителей.

Почему это стало легендой

Без сцены с драконами «Игра престолов» осталась бы умной драмой о династиях. Но именно финал первого сезона сделал её шедевром фэнтези. С этого момента сериал перестал быть просто о королях и предателях и превратился в историю о магии, пророчествах и чудесах, которые меняют ход истории.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми Читать дальше 25 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше