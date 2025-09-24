Меню
Киноафиша Статьи Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера

Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера

24 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Фильм и сделал его звездой.

Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, сделала неожиданное заявление. По её словам, именно съёмки в знаменитом боевике «Крепкий орешек» могли негативно повлиять на здоровье актёра.

Она предположила, что работа над фильмом не только способствовала развитию деменции у Уиллиса, но и затруднила раннее выявление болезни.

Съемки в «Крепком орешке»

Работа над культовым боевиком действительно оказалась для актера непростой. В одной из сцен Брюс Уиллис несколько раз выстрелил из пистолета под столом, не используя защиту для ушей.

Производственный инцидент имел долгосрочные последствия для его здоровья.

«Именно этот эпизод стал причиной серьёзной потери слуха», — рассказала Уиллис для Fox News.

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Деменция Брюса Уиллиса

Эмма Уиллис рассказала, как сложно было распознать первые признаки деменции у мужа. Сначала она списывала его странные реакции на те самые проблемы со слухом — думала, что Брюс просто не расслышал вопрос. Актер будто «отключался» во время семейных ужинов, и супруга воспринимала это как временное недопонимание.

Настоящую тревогу она забила, когда у Уиллиса неожиданно вернулось юношеское заикание. Это стало переломным моментом.

В 2022 году ему диагностировали афазию — нарушение речи, а год спустя подтвердили деменцию. Летом 2025 года семья приняла непростое решение перевезти актера в отдельный дом для постоянного ухода из-за прогрессирующей болезни.

Ранее портал «Киноафиша» писал, на съемках каких фильмов Уиллис скрывал симптомы болезни.

Фото: Кадры из фильма «Крепкий орешек» (1988)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
