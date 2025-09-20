Меню
Самая мрачная новинка октября 2025 года: у пилотной серии этого проекта от Okko рекордные оценки, так что ждем продолжения

20 сентября 2025 07:29
«Как приручить лису»

Именно этот сериал-детектив победил в конкурсе пилотов.

Онлайн-кинотеатр Okko 10 октября выпускает на своей площадке 8-серийный фильм «Как приручить лису».

В центре сюжета — Кирилл Кяро и Максим Стоянов, актёры, которые давно стали символами качественного российского детектива.

Сюжет, который держит внимание

Зоопсихолог Михаил (Кирилл Кяро) сталкивается на дороге с замкнутой Диной (Таисья Калинина).

Случайность втягивает его в расследование исчезновения девушек, которое длится уже пятнадцать лет.

Когда Михаил сам оказывается подозреваемым, ему остаётся только одно — искать правду. Ключ к разгадке — в руках Дины, дикой, молчаливой и совсем не похожей на привычных героинь детективов.

От пилота к сериалу

«Как приручить лису» — сериал, который вырос из конкурса «5 пилотов для Okko».

Пилотная серия получила рекордные оценки зрителей — 15,2 балла. Этот результат превратил локальную задумку в полноценный многосерийный триллер.

Атмосфера Сибири

Вместо привычных павильонов команда отправилась в Новосибирск и его окрестности. Лесные массивы, пустые трассы и промозглая атмосфера стали частью истории.

Натурные съёмки сделали картинку предельно честной: зритель чувствует холод и тревогу так же, как герои на экране.

Зачем включать

Здесь сошлись несколько факторов: харизма Кяро и Стоянова, редкая для российских сериалов визуальная достоверность и мрачная линия о цепочке исчезновений.

«Как приручить лису» — это не про лёгкий вечерний просмотр, а про погружение в историю, где каждое слово и каждый взгляд могут стать уликой.

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
