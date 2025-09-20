Самая мрачная новинка октября 2025 года: у пилотной серии этого проекта от Okko рекордные оценки, так что ждем продолжения

Онлайн-кинотеатр Okko 10 октября выпускает на своей площадке 8-серийный фильм «Как приручить лису».
В центре сюжета — Кирилл Кяро и Максим Стоянов, актёры, которые давно стали символами качественного российского детектива.
Сюжет, который держит внимание
Зоопсихолог Михаил (Кирилл Кяро) сталкивается на дороге с замкнутой Диной (Таисья Калинина).
Случайность втягивает его в расследование исчезновения девушек, которое длится уже пятнадцать лет.
Когда Михаил сам оказывается подозреваемым, ему остаётся только одно — искать правду. Ключ к разгадке — в руках Дины, дикой, молчаливой и совсем не похожей на привычных героинь детективов.
От пилота к сериалу
«Как приручить лису» — сериал, который вырос из конкурса «5 пилотов для Okko».
Пилотная серия получила рекордные оценки зрителей — 15,2 балла. Этот результат превратил локальную задумку в полноценный многосерийный триллер.
Атмосфера Сибири
Вместо привычных павильонов команда отправилась в Новосибирск и его окрестности. Лесные массивы, пустые трассы и промозглая атмосфера стали частью истории.
Натурные съёмки сделали картинку предельно честной: зритель чувствует холод и тревогу так же, как герои на экране.
Зачем включать
Здесь сошлись несколько факторов: харизма Кяро и Стоянова, редкая для российских сериалов визуальная достоверность и мрачная линия о цепочке исчезновений.
«Как приручить лису» — это не про лёгкий вечерний просмотр, а про погружение в историю, где каждое слово и каждый взгляд могут стать уликой.
Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики