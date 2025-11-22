Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику

Даже у самых талантливых актеров и режиссеров иногда получаются неудачные сцены. Обычно это не портит впечатление от всего фильма.

Но бывают эпизоды настолько провальные, что они могут похоронить не только одну картину, но и репутацию всей франшизы. Именно это и произошло с четвертым «Индианой Джонсом».

Сюжет фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

На этот раз Джонс попадает в руки советских агентов во главе с безупречной во всех отношениях полковником Ириной Спалко.

У героя нет выбора: Ирина угрожает жизни его прошлой возлюбленной Марион. Чтобы спасти её, Джонс вынужден помочь КГБ в поисках таинственного хрустального черепа.

Сцена с холодильником в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

В четвертой части есть сцена, которую запомнили все, но не за героизм. Когда герой прячется в свинцовом холодильнике во время ядерного взрыва, а потом выходит невредимым, пролетев полкилометра с ударной волной — это вызвало шквал критики.

Зрители справедливо заметили, что в реальности такие трюки невозможны. Даже если бы он пережил взрыв, падение в металлическом ящике точно стало бы смертельным.

Многие зрители заявили, что именно с этого момента франшиза покатилась вниз. Сам Стивен Спилберг позже признал, что это была его идея.

Режиссер объяснил, что пытался придать серии новое дыхание. Интересно, что подобная сцена изначально рассматривалась для «Назад в будущее», где Спилберг также участвовал в создании.

