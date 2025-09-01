IMDb 7,5 и 83% на Rotten Tomatoes: фэнтези от Netflix, которое фанаты уже давно ставят в один ряд с «Гарри Поттером» и «Властелином колец»

Посмотрела первый сезон и была в шоке, насколько шикарен этот сериал.

Я обожаю фэнтези и просто не могла пройти мимо сериала «Тень и кость» от Netflix. Хоть к просмотру я добралась не сразу, теперь понимаю, почему вокруг проекта столько разговоров. Посмотрев первый сезон, я была в полном восторге.

Для меня (как и для тысяч других фанатов фэнтези) это что-то среднее между «Гарри Поттером» и «Властелином колец» — с той же атмосферой магии, загадок и опасностей.

Мир магии и заклинаний

События разворачиваются в вымышленной стране Равка, разорванной надвое таинственной Теневой Картой — непроглядной полосой тьмы, населённой чудовищами. Здесь существуют гришa — люди, обладающие особыми способностями: одни управляют стихиями, другие лечат, третьи могут уничтожать всё вокруг одним движением руки. Создатели сериала мастерски переносят на экран сложный и живой мир, где магия и политика тесно переплетаются.

Главная героиня, Алина Старкова, вдруг узнаёт, что обладает редким даром — способностью управлять светом. Этот момент становится поворотным не только для её судьбы, но и для всего мира. Линии интриг, опасности, предательства — всё это захватывает с первых серий и держит до конца сезона.

Костюмы и актёры

Отдельно стоит отметить визуальную сторону сериала. Костюмы потрясающе проработаны: они выглядят богато, исторично и в то же время свежо. Декорации, игра света и эффектов создают ощущение погружения в настоящую волшебную вселенную.

Актёрский состав подобран идеально. Джесси Мей Ли (Алина Старкова) и Бен Барнс (Генерал Кириган) справляются блестяще, придавая персонажам глубину и харизму. Даже второстепенные герои здесь проработаны до мелочей.

Итоги

С рейтингом 7,5 на IMDb и 83 % свежести на Rotten Tomatoes, «Тень и кость» уверенно занимает место среди лучших современных фэнтези-сериалов. Лично я даю ему твёрдую 9 из 10 и с нетерпением жду продолжения, даже несмотря на отмену дальнейших сезонов.

Это сериал, который хочется пересматривать — ради атмосферы, магии, потрясающих костюмов и ощущений, когда в один момент веришь в невозможное.

