Кровь не водица: только взгляните на внуков Штирлица — оба красавцы в дедушку (фото)

Актер Вячеслав Тихонов был гениальным актером. Его образ интеллигентного и невероятно проницательного разведчика Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны» сделал его поистине народным любимцем. Но речь сегодня пойдет не о ролях известного актера, а о его внуках.

Про личное

Первые семейные отношения Тихонова с выдающейся актрисой Нонной Мордюковой были сопряжены с трудностями и трагедией. Они потеряли сына Владимира, у которого остались двое внуков. Правда, отношения с ними актер почти не поддерживал. Собственно, это совсем другая история.

Истинное счастье пришло к Вячеславу Тихонову во втором браке с преподавательницей французского языка Тамарой. В этом союзе родилась дочь Анна, которая подарила актеру двух внуков в 2005 году. Сейчас этим молодым людям уже более двадцати лет.

О любимых внуках

Великий актер успел побыть с мальчиками. По словам близких, между ними была особая душевная связь. Казалось, он старался отдать им всю любовь, которую, возможно, не смог в полной мере подарить сыну от Мордюковой и другим внукам.

Сегодня старший из братьев Слава, названный в честь знаменитого деда, избрал путь, созвучный его творческому наследию. Он стал студентом ВГИКа. Скорее всего, молодой человек станет актером.

Его брат Георгий выбрал совершенно иную сферу деятельности. Он учится в МГИМО и готовится стать дипломатом. Молодой человек увлекается историей, ведет собственные каналы в социальных сетях, снимает короткие видеоролики.

Кроме того, оба брата всерьез занимаются спортом. Они играют в футбол и успешно совмещая учебу с интенсивными тренировками.