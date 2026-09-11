ИИ выбрал лучший фильм по вселенной Толкина: Питер Джексон мог и не снимать все эти бесконечные трилогии, идеал вышел 25 лет назад

Когда речь заходит о лучшем фильме по Толкину, спор обычно сводится к трилогиям Питера Джексона: одни выбирают «Братство кольца», другие — «Хоббит: Пустошь Смауга». Но что будет, если попросить выбрать победителя не фанатов, а искусственный интеллект? Оказывается, у ИИ есть вполне конкретный ответ — и он может совпасть с мнением многих зрителей.

Лучший фильм по Толкину

Если выбирать лучший фильм по вселенной Дж. Р. Р. Толкина среди всех шести картин Питера Джексона, то это — «Властелин колец: Братство кольца». Именно первая часть эффектнее всего объединяет сюжет, персонажей и атмосферу Средиземья.

Почему не «Хоббит»

Трилогия о Бильбо обладает сильными сторонами. Мартин Фриман хорошо передает постепенное превращение осторожного домоседа в настоящего участника опасного путешествия, а Смауг стал одним из самых запоминающихся персонажей трех фильмов.

Главная проблема — растянутость истории. Небольшую книгу превратили в три полнометражные картины, поэтому отдельные эпизоды выглядят лишними, а сюжет временами теряет темп. Это отражается и на оценках: «Нежданное путешествие» получило 64% на Rotten Tomatoes, «Пустошь Смауга» — 74%, «Битва пяти воинств» — всего 59%.

А что насчет «Возвращения короля»?

Финал «Властелина колец» — самый масштабный фильм из шести. Битва за Минас-Тирит, Пеленнорские поля, Штурм Черных Врат и уничтожение Кольца делают его мощной кульминацией всей истории. На Rotten Tomatoes у картины 94% от критиков.

Но именно в этом заключается ее особенность: «Возвращение короля» в значительной степени зависит от двух предыдущих частей. Это великолепный финал уже знакомой истории, а не фильм, который впервые знакомит зрителя со Средиземьем.

Почему победило «Братство кольца»

Первая часть выполняет самую сложную задачу. Она должна одновременно познакомить зрителя с Широм, хоббитами, Гэндальфом, Арагорном, Ривенделлом, Мордором и историей Кольца.

При этом масштаб постепенно увеличивается. Всё начинается с тихой жизни хоббитов, затем герои отправляются в путь, попадают в Ривенделл, Морию и Лотлориэн, а к финалу история превращается в настоящую трагедию.

Сильны и персонажи. Фродо и Сэм здесь еще обычные жители Шира, совершенно не готовые к происходящему. Арагорн показан загадочным странником, а не великим королем, каким ему еще предстоит стать. Благодаря этому путешествие ощущается особенно убедительно.

Не менее важна атмосфера. Шир, Ривенделл, Мория и Лотлориэн выглядят как совершенно разные части одного огромного мира. На Rotten Tomatoes «Братство кольца» имеет 91% у критиков и 95% у зрителей.

Итог

Если расставить все шесть фильмов по местам, получится так:

«Властелин колец: Братство кольца»

«Властелин колец: Возвращение короля»

«Властелин колец: Две крепости»

«Хоббит: Пустошь Смауга»

«Хоббит: Нежданное путешествие»

«Хоббит: Битва пяти воинств»

«Возвращение короля» превосходит «Братство» по масштабу, а «Две крепости» — по некоторым экшен-сценам. Но если учитывать фильм целиком, «Братство кольца» остается лучшим выбором. Оно не просто рассказывает историю Фродо, а впервые открывает зрителю Средиземье и создает ощущение полноценного живого мира.

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