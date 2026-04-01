ИИ выбрал два мультика, которые намного лучше «Маши и Медведя»: включите — и дети забудут о вредной хулиганке

«Маша и Медведь» — это, пожалуй, самый известный российский анимационный проект современности, который снискал огромную популярность не только в России, но и далеко за её пределами.

Сериал выходит с 2009 года и повествует о дружбе маленькой неугомонной девочки Маши и циркового медведя по имени Миша, который отошёл от дел и теперь живёт в лесу. Мультфильм отличается яркой анимацией, запоминающимися персонажами и тонким юмором, понятным и детям, и взрослым.

Критика «Маши и Медведя» часто строится вокруг модели поведения главной героини: она гиперактивна, не слушается старших, не несёт ответственности за последствия своих действий, и при этом всё всегда заканчивается хорошо. Для многих родителей это вызывает опасения, так как дети склонны копировать поведение харизматичных персонажей.

Мы попросили ИИ посоветовать два мультсериала, которые предлагают более полезные для развития детей модели поведения, ценности и сценарии.

«Малышарики»

Спин-офф популярных «Смешариков», созданный специально для малышей (от 0 до 4 лет).

О чём: Пять забавных шариков-зверят (Нюшенька, Пандочка, Крошик и др.) познают мир через игру и общение.

Почему полезнее: Мультфильм сделан по методике раннего развития. В каждой короткой серии (5-6 минут) мягко и спокойно рассматривается одна тема: дружба, эмпатия, умение делиться, преодоление страхов. Здесь нет истеричных криков и разрушительной активности. «Малышарики» учат ребенка сопереживанию (пожалеть друга) и спокойствию, что является антиподом поведения Маши.

«Грузовичок Лёва»

Сериал, построенный на принципах конструирования и развития воображения.

О чём: Грузовичок Лева собирает из деталей (конструктор) различные машины и механизмы, чтобы помочь героям. Каждая серия включает в себя поиск деталей и сборку полезного объекта.

Почему полезнее: В то время как Маша разрушает всё вокруг, Лёва созидает. Мультфильм стимулирует логическое мышление, учит разбираться в формах и механизмах, показывает ценность труда и творчества. Он учит ребенка не искать виноватых и не разрушать, а решать проблемы путем конструирования и изобретательности.