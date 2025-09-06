Меню
Киноафиша Статьи ИИ изучил все фильмы о Шурике — и дал совет зрителям: «Вы зря начинаете с “Операции “Ы”»

6 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Алгоритм предложил новый порядок, чтобы лучше понять любимого киногероя.

В каком порядке стоит смотреть фильмы о Шурике? Вопрос кажется простым, но на самом деле ставит не одно поколение зрителей в тупик.

Большинство по привычке начинают с «Операции “Ы” и других приключений Шурика» (1965), потому что она первая по дате выхода. Но ИИ, к которому обратилась «Киноафиша» с этим вопросом, считает, что это неправильно:

«Вы зря начинаете с “Операции “Ы”», — заявил алгоритм. — Сюжетно и по развитию героя разумнее открыть трилогию с “Кавказской пленницы”».

«Кавказская пленница» (1966): начните с яркого знакомства

ИИ предложил начать с «Кавказской пленницы», где герой уже полностью сформирован — неловкий, но смелый, искренний, но не глупый.

Эта комедия задаёт тон: динамика, приключения, любовь и борьба с несправедливостью.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965): сборник абсурдных уроков

Далее — «Операция „Ы“», где истории разбиты на три новеллы. ИИ отмечает:

«Зрителю будет понятнее, кто перед ним, если он уже знает Шурика по полной роли. Так новеллы читаются острее».

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973): завершение трилогии

ИИ считает этот фильм завершением арки Шурика. Персонаж взрослеет, становится инженером, но всё такой же — в центре нелепых, комичных, абсурдных ситуаций.

Этот фильм, по мнению ИИ, «лучше смотреть в финале — как бонусное продолжение».

Что с другими появлениями Шурика?

ИИ уточняет, что в музыкальных фильмах вроде «Эти невероятные музыканты» (1977) или «Старые песни о главном 2 и 3» (1997, 1998) Шурик — не центральная фигура, а камео или культурная отсылка.

Смотреть можно, но только после трёх главных фильмов Гайдая.

Таблица: как правильно смотреть фильмы о Шурике

Порядок Название фильма Год выхода
1 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966
2 «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» 1965
3 «Иван Васильевич меняет профессию» 1973
4 «Эти невероятные музыканты» 1977
5 «Старые песни о главном 2» 1997
6 «Старые песни о главном 3» 1998
Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
Анна Адамайтес
