ИИ посчитал, кто может умереть в финале «Очень странных дел»: у Оди вероятность в 65%, а у Хоппера — 50%

Финал ближе, чем кажется — и Хокинс может не всех отпустить.

До последнего эпизода «Очень странных дел» осталось совсем немного, и напряжение уже не скрыть. За все сезоны сериал приучил нас к жестокому правилу: выживают не самые сильные, а самые нужные истории. До сих пор Дафферы щадили ключевых героев, ограничиваясь второстепенными жертвами вроде Боба или Эдди. Но финал — другое дело. Здесь логика уже не сериальная, а почти мифологическая: кто-то должен заплатить за закрытую Изнанку.

Вот пять персонажей, чья судьба в финале выглядит особенно тревожно — с примерной вероятностью гибели.

Одиннадцать — 65%

Если сериал и закольцуется, то именно через неё. Одиннадцать — источник и ключ ко всему: к Изнанке, Векне, самому разрыву между мирами. Пятый сезон уже прямо говорит о жертве как единственном выходе. Её тело с трудом выдерживает собственную силу, а слова Кали о необходимости «уйти вместе с мостом» звучат слишком ясно, чтобы быть ложным следом.

Сюжетно её смерть была бы завершением истории — девочка, которую использовали как оружие, сама ставит точку и лишает мир угрозы. Это красиво, трагично и очень по-дафферовски. Именно поэтому шанс высокий, но не стопроцентный: создатели слишком хорошо знают, как зрители к ней привязаны.

Джим Хоппер — 50%

Хоппер уже «умирал» — и именно это делает его повторную жертву неочевидной. Но в седьмой серии пятого сезона появляется важный маркер: разговор с Джойс о Кали и готовность пойти на крайние меры ради Одиннадцать. Это не случайная реплика, а задел на выбор без хороших вариантов.

Если Хоппер погибнет, защищая ту, кого считает своей дочерью, его линия наконец получит завершение. Он не смог спасти родную дочь — и сможет спасти приёмную. Такой финал не шокирует, но бьёт точно в сердце.

Стив Харрингтон — 45%

Самый любимый кандидат на трагическую гибель. Стив прошёл путь от самодовольного школьного красавчика до человека, который без раздумий прикрывает других. Его дружба с Дастином, постоянные ранения, разговоры о смерти — сериал будто постепенно подводит нас к мысли, что он готов.

Его жертва была бы логичной и почти классической: герой, который научился любить, отпускает тех, кто должен жить дальше. Особенно если речь идёт о Нэнси и Джонатане. Стив как персонаж уже «состоялся» — и это делает его уязвимым.

Джойс Байерс — 35%

Джойс начинала сериал как его эмоциональный центр — мать, которая шла против всего мира ради сына. Со временем она отошла на второй план, и это тоже тревожный признак. Финал может вернуть её к истокам: если выбор встанет между Уиллом и жертвой, Джойс не станет колебаться.

Её смерть была бы тихой, почти без героики — но именно такой, какой она всегда была: про любовь и защиту. Не самый вероятный сценарий, но очень сильный драматургически.

Майк Уилер — 25%

Самый неожиданный и потому пугающий вариант. Майк редко оказывался в реальной смертельной опасности, но теперь он — эмоциональный центр сразу для двух персонажей: Одиннадцать и Уилла. А значит, идеальная точка удара для Векны.

Если Майк погибнет, это будет не «геройская» смерть, а шок, меняющий всё. Или — жертва ради других, как доказательство того, что любовь бывает разной: романтической, дружеской, жертвенной. Вероятность ниже, чем у остальных, но эффект был бы максимальным.

Что в итоге

Дафферы уже пообещали: финал не будет кровавой бойней в духе «Игры престолов». Но это не значит, что он будет безопасным. Скорее всего, сериал ограничится одной — максимум двумя смертями. И почти наверняка это будет не случайный выбор, а итог всей истории.

Финал «Очень странных дел» — это не вопрос «кто умрёт», а вопрос «за что». И ответ мы узнаем совсем скоро.

