ИИ изучил «Операцию "Ы"» и обнаружил 4 детали, которые вы точно пропускали все эти годы

Комедия Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» (1965) давно вошла в историю советского кино.

Герои фильма стали культовыми, сцены — легендарными, а цитаты разошлись на мемы. Но даже в этой идеальной на первый взгляд комедии ИИ нашёл несколько неожиданных деталей, которые вы могли не заметить.

Бутылка меняет содержимое и карман

В одном из эпизодов герой Юрия Никулина прячет бутылку в правый внутренний карман куртки. Однако уже через пару секунд в другом кадре та же бутылка оказывается в левом кармане.

Ещё страннее — содержимое в ней меняется с прозрачного на цветное. Забавная мелочь, которую сложно увидеть без пристального пересмотра.

Таблетки снотворного: четыре или пять?

Помните момент, где Шурик кладёт таблетки снотворного в колбасу? ИИ заметил, что в одном кадре таблеток 4, а в другом их уже 5.

Исчезнувшая покрышка

В сцене с тележкой на рельсах тележка сталкивается с покрышкой и отталкивается от неё, но уже в следующем кадре покрышка бесследно исчезает.

Возможно, её убрали между дублями, предполагает ИИ, а возможно, монтаж сделали слишком резко.

Сухая куртка после дождя

В одном из эпизодов ИИ заметил, как Шурик попадает под сильный дождь и промокает с головы до ног.

Но буквально в следующем кадре, заходя в автобус, он уже абсолютно сухой — и волосы, и куртка.

