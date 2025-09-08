Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ИИ изучил «Операцию "Ы"» и обнаружил 4 детали, которые вы точно пропускали все эти годы

ИИ изучил «Операцию "Ы"» и обнаружил 4 детали, которые вы точно пропускали все эти годы

8 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Нейросеть нашла неожиданные киноляпы и мелочи, которые десятилетиями оставались незамеченными.

Комедия Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» (1965) давно вошла в историю советского кино.

Герои фильма стали культовыми, сцены — легендарными, а цитаты разошлись на мемы. Но даже в этой идеальной на первый взгляд комедии ИИ нашёл несколько неожиданных деталей, которые вы могли не заметить.

Бутылка меняет содержимое и карман

«Операция Ы и другие приключения Шурика»

В одном из эпизодов герой Юрия Никулина прячет бутылку в правый внутренний карман куртки. Однако уже через пару секунд в другом кадре та же бутылка оказывается в левом кармане.

«Операция Ы и другие приключения Шурика»

Ещё страннее — содержимое в ней меняется с прозрачного на цветное. Забавная мелочь, которую сложно увидеть без пристального пересмотра.

Таблетки снотворного: четыре или пять?

Помните момент, где Шурик кладёт таблетки снотворного в колбасу? ИИ заметил, что в одном кадре таблеток 4, а в другом их уже 5.

«Операция Ы и другие приключения Шурика»

Исчезнувшая покрышка

В сцене с тележкой на рельсах тележка сталкивается с покрышкой и отталкивается от неё, но уже в следующем кадре покрышка бесследно исчезает.

Возможно, её убрали между дублями, предполагает ИИ, а возможно, монтаж сделали слишком резко.

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Сухая куртка после дождя

В одном из эпизодов ИИ заметил, как Шурик попадает под сильный дождь и промокает с головы до ног.

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Но буквально в следующем кадре, заходя в автобус, он уже абсолютно сухой — и волосы, и куртка.

Также вам будет интересно: «А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?

Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг? «Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг? Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше