Скоро все фильмы будут снимать при помощи ИИ и без актеров? Прогноз эксперта – эксклюзив «Киноафиши»

Почему технологии не способны вытеснить живую эмоцию — и что на самом деле пугает индустрию.

Певица-нейросеть Зания Монэ неожиданно оказалась в международном музыкальном чарте Billboard — это список самых популярных треков недели в США.

А в России уже выпустили фильм «Чингис-Хан» и сериал «Феофан», полностью созданные без актёров. «Киноафиша» поговорила с Евгением Л., автором Телеграм-канала Grumpy Entertainment, чтобы понять: действительно ли мы приближаемся к эпохе кино без людей.

Почему ИИ не способен заменить актёров

Евгений Л. подчеркнул, что нынешний искусственный интеллект — это не разум, а программа. Чтобы он стал равноценным человеку, должна появиться технология AGI — Artificial General Intelligence, то есть интеллект, который мыслит как человек. Эксперт пояснил, что кино опирается на настоящую человеческую эмоцию, а не её имитацию.

«ИИ не заменят актеров как минимум до появления AGI (Artificial General Intelligence) - искусственного интеллекта сравнимого с человеческим. И даже в этот момент все равно вряд ли, потому что человеческая эмоция, на которой держится кино это слишком сложная для машины химико-биологическая реакция».

Он отметил, что полное доверие сюжетов алгоритмам приведёт к хаосу — как это сатирически обыграл Пелевин в «Iphuck 10».

Почему цифровые актёры выглядят «неживыми»

Эксперт подчеркнул, что зрители мгновенно считывают фальшь. Попытки омолодить актёров в «Ирландце» и «Индиане Джонсе» вызвали отторжение именно из-за ощущения бездушности.

«…даже воскрешение и омоложение других известных актеров воспринимается в штыки и не может избежать так называемого эффекта «Злой долины» - когда человек на подсознательном уровне понимает, что перед ним не живой человек».

По словам Евгения Л., зритель всегда различает настоящую игру и цифру.

Что машине недоступно

Эксперт привёл сцену из картины «Битва за битвой», где Леонардо Ди Каприо пытается вспомнить пароль — момент, построенный на микрожестах и тонкой иронии.

«Сможет ли ее воссоздать ИИ? Скорее всего нет, потому что только живые люди вроде Ди Каприо неуловимой мимикой и тоном голоса могут сделать эту сцену одновременно живой и до абсурдного смешной».

Евгений Л. подчеркнул, что именно такие детали и делают актёра незаменимым.

