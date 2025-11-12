Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скоро все фильмы будут снимать при помощи ИИ и без актеров? Прогноз эксперта – эксклюзив «Киноафиши»

Скоро все фильмы будут снимать при помощи ИИ и без актеров? Прогноз эксперта – эксклюзив «Киноафиши»

12 ноября 2025 14:44
Роботы/Актеры

Почему технологии не способны вытеснить живую эмоцию — и что на самом деле пугает индустрию.

Певица-нейросеть Зания Монэ неожиданно оказалась в международном музыкальном чарте Billboard — это список самых популярных треков недели в США.

А в России уже выпустили фильм «Чингис-Хан» и сериал «Феофан», полностью созданные без актёров. «Киноафиша» поговорила с Евгением Л., автором Телеграм-канала Grumpy Entertainment, чтобы понять: действительно ли мы приближаемся к эпохе кино без людей.

Почему ИИ не способен заменить актёров

Евгений Л. подчеркнул, что нынешний искусственный интеллект — это не разум, а программа. Чтобы он стал равноценным человеку, должна появиться технология AGI — Artificial General Intelligence, то есть интеллект, который мыслит как человек. Эксперт пояснил, что кино опирается на настоящую человеческую эмоцию, а не её имитацию.

«ИИ не заменят актеров как минимум до появления AGI (Artificial General Intelligence) - искусственного интеллекта сравнимого с человеческим. И даже в этот момент все равно вряд ли, потому что человеческая эмоция, на которой держится кино это слишком сложная для машины химико-биологическая реакция».

Он отметил, что полное доверие сюжетов алгоритмам приведёт к хаосу — как это сатирически обыграл Пелевин в «Iphuck 10».

Почему цифровые актёры выглядят «неживыми»

Эксперт подчеркнул, что зрители мгновенно считывают фальшь. Попытки омолодить актёров в «Ирландце» и «Индиане Джонсе» вызвали отторжение именно из-за ощущения бездушности.

«…даже воскрешение и омоложение других известных актеров воспринимается в штыки и не может избежать так называемого эффекта «Злой долины» - когда человек на подсознательном уровне понимает, что перед ним не живой человек».

По словам Евгения Л., зритель всегда различает настоящую игру и цифру.

Что машине недоступно

Эксперт привёл сцену из картины «Битва за битвой», где Леонардо Ди Каприо пытается вспомнить пароль — момент, построенный на микрожестах и тонкой иронии.

«Сможет ли ее воссоздать ИИ? Скорее всего нет, потому что только живые люди вроде Ди Каприо неуловимой мимикой и тоном голоса могут сделать эту сцену одновременно живой и до абсурдного смешной».

Евгений Л. подчеркнул, что именно такие детали и делают актёра незаменимым.

Также прочитайте: Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»

Фото: "Киноафиша"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В сериале назвали диагноз, но не объяснили, почему Шерлок гениален: а психолог Розенберг для «Киноафиши» разложила все по полочкам В сериале назвали диагноз, но не объяснили, почему Шерлок гениален: а психолог Розенберг для «Киноафиши» разложила все по полочкам Читать дальше 12 ноября 2025
На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика Читать дальше 13 ноября 2025
Советский Меглин в одежде из 90-х и компьютер из будущего: пересмотрела «Метод» и заметила эти киноляпы (фото) Советский Меглин в одежде из 90-х и компьютер из будущего: пересмотрела «Метод» и заметила эти киноляпы (фото) Читать дальше 13 ноября 2025
Ее история — одна из самых трагичных в «Игре престолов»: так почему же Шая все-таки предала Тириона Ее история — одна из самых трагичных в «Игре престолов»: так почему же Шая все-таки предала Тириона Читать дальше 13 ноября 2025
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» Читать дальше 12 ноября 2025
Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли Читать дальше 12 ноября 2025
Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко Читать дальше 12 ноября 2025
Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени Читать дальше 12 ноября 2025
Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе Читать дальше 12 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше