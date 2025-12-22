Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?

ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?

22 декабря 2025 20:33
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Выбор нейросети может удивить.  

Среди многочисленных новогодних традиций — наряжать ёлку, загадывать желание под бой курантов и готовить особые блюда — есть одна, объединяющая, пожалуй, всю страну. Это — просмотр комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В этой истории, такой смешной и такой лиричной, есть всё для идеального новогоднего настроения: ностальгия, надежда на чудо, вера в то, что судьба может преподнести неожиданный, но самый правильный подарок. Диалоги героев мы знаем наизусть, а их переживания словно бы проживаем заново каждый 31 декабря.

Но иногда хочется внести в ритуалы и что-то новое. Мы решили спросить у нейросети и узнали, чем ИИ предлагает заменить «Иронию судьбы».

Классика жанра: другие культовые советские комедии

Идеально, если хочется того же теплого, ностальгического чувства и «того самого» юмора.

«Карнавальная ночь» — абсолютный хит. Это гимн самому празднику, оптимизму и победе молодости. Идеально для создания настроения до боя курантов.

«Чародеи» — по мотивам романа Стругацких. Волшебная, добрая история о любви и чудесах, которая буквально пронизана новогодней магией.

Кадр из фильма «Чародеи»

«Джентльмены удачи» — не совсем новогодний, но бесконечно цитируемый и любимый фильм о перевоспитании. Смешно, динамично и подходит всем поколениям.

«Иван Васильевич меняет профессию» — ещё одна вершина советской комедии. Время, юмор и харизма героев гарантируют отличный вечер.

Современные российские хиты

Для тех, кто хочет смеяться здесь и сейчас, понимая все актуальные отсылки.

«Ёлки» и продолжения — прямо созданы для праздника. Добрые переплетающиеся истории о любви, семье и чудесах под Новый год. Стали современной классикой.

«Чебурашка» — идеальный семейный выбор. Дети будут в восторге от милого героя и Гены, а взрослые оценят тонкий юмор, ностальгию и отсылки. Очень душевно.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Волшебство и сказка (отличный выбор для семей с детьми)

«Морозко» или «Новогодние приключения Маши и Вити» — старые добрые сказки с потрясающей атмосферой и моралью.

«Один дома» — международная классика. История про мальчика, перехитрившего грабителей, не стареет и гарантирует море смеха.

Кадр из фильма «Один дома»

Анимационные хиты: «Холодное сердце» (атмосфера зимы и чуда), «Клаус» (нетривиальная история о Санте), «Гринч».

Интеллектуальное и ироничное (для компании взрослых)

«Реальная любовь» — британский эталон рождественского кино. Множество пронзительных, смешных и трогательных историй о любви в канун праздников.

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» — нестандартно, очень ярко и весело. История юного изобретателя, которая заряжает оптимизмом.

Кадр из мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

«Амели» — фильм не о Новом годе, но он целиком — о вере в чудо, доброте и магии повседневности. Создаст уникальное, теплое и философское настроение.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой советский фильм Тарантино обожает всей душой.

Фото: Кадры из фильмов «Чародеи» (1982), «Чебурашка» (2022), «Один дома» (1990), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая Читать дальше 22 декабря 2025
Цитаты из советских фильмов, без которых нет Нового года: «О, тепленькая пошла!» Цитаты из советских фильмов, без которых нет Нового года: «О, тепленькая пошла!» Читать дальше 22 декабря 2025
5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри 5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри Читать дальше 20 декабря 2025
Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР Читать дальше 20 декабря 2025
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» «Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» Читать дальше 20 декабря 2025
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Читать дальше 20 декабря 2025
Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Читать дальше 23 декабря 2025
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Читать дальше 23 декабря 2025
Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше