ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?

Среди многочисленных новогодних традиций — наряжать ёлку, загадывать желание под бой курантов и готовить особые блюда — есть одна, объединяющая, пожалуй, всю страну. Это — просмотр комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В этой истории, такой смешной и такой лиричной, есть всё для идеального новогоднего настроения: ностальгия, надежда на чудо, вера в то, что судьба может преподнести неожиданный, но самый правильный подарок. Диалоги героев мы знаем наизусть, а их переживания словно бы проживаем заново каждый 31 декабря.

Но иногда хочется внести в ритуалы и что-то новое. Мы решили спросить у нейросети и узнали, чем ИИ предлагает заменить «Иронию судьбы».

Классика жанра: другие культовые советские комедии

Идеально, если хочется того же теплого, ностальгического чувства и «того самого» юмора.

«Карнавальная ночь» — абсолютный хит. Это гимн самому празднику, оптимизму и победе молодости. Идеально для создания настроения до боя курантов.

«Чародеи» — по мотивам романа Стругацких. Волшебная, добрая история о любви и чудесах, которая буквально пронизана новогодней магией.

«Джентльмены удачи» — не совсем новогодний, но бесконечно цитируемый и любимый фильм о перевоспитании. Смешно, динамично и подходит всем поколениям.

«Иван Васильевич меняет профессию» — ещё одна вершина советской комедии. Время, юмор и харизма героев гарантируют отличный вечер.

Современные российские хиты

Для тех, кто хочет смеяться здесь и сейчас, понимая все актуальные отсылки.

«Ёлки» и продолжения — прямо созданы для праздника. Добрые переплетающиеся истории о любви, семье и чудесах под Новый год. Стали современной классикой.

«Чебурашка» — идеальный семейный выбор. Дети будут в восторге от милого героя и Гены, а взрослые оценят тонкий юмор, ностальгию и отсылки. Очень душевно.

Волшебство и сказка (отличный выбор для семей с детьми)

«Морозко» или «Новогодние приключения Маши и Вити» — старые добрые сказки с потрясающей атмосферой и моралью.

«Один дома» — международная классика. История про мальчика, перехитрившего грабителей, не стареет и гарантирует море смеха.

Анимационные хиты: «Холодное сердце» (атмосфера зимы и чуда), «Клаус» (нетривиальная история о Санте), «Гринч».

Интеллектуальное и ироничное (для компании взрослых)

«Реальная любовь» — британский эталон рождественского кино. Множество пронзительных, смешных и трогательных историй о любви в канун праздников.

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» — нестандартно, очень ярко и весело. История юного изобретателя, которая заряжает оптимизмом.

«Амели» — фильм не о Новом годе, но он целиком — о вере в чудо, доброте и магии повседневности. Создаст уникальное, теплое и философское настроение.

