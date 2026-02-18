ИИ назвал культовые советские ленты в духе аниме с очень длинными тайтлами — угадайте все 6: тест для тех, кто не боится трудностей

Аниме-индустрия давно выработала свой уникальный стиль нейминга: названия там часто выглядят так, будто сценарист случайно отдал черновик, а продюсер сказал «Так и оставим». «Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью в качестве свободолюбивой невесты во вражеской стране», — и это ещё не самый развёрнутый вариант.

Зачем придумывать краткий заголовок, если можно сразу вывалить на зрителя краткое содержание всех серий? В Японии это работает: длинное имя привлекает внимание и помогает людям понять, с чем они имеют дело.

Мы решили не отставать и применить ту же логику к советской киноклассике. Что получится, если «Иронию судьбы» переименовать в духе ранобэ, а «Бриллиантовую руку» превратить в многосерийную магическую эпопею? Ваша задача — угадать оригинал по этому длинному, витиеватому и немного безумному названию.