3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Герои пытались уйти, начать с нуля и забыть прошлое, но именно оно снова втянуло их в расследования.

НТВ в новом сезоне делает ставку на жёсткие истории возвращения. Эти сериалы объединяет один мотив: бывших не бывает. Уголовные дела, подставы и старые враги оказываются сильнее желания жить обычной жизнью.

В подборке — три проекта, где герой выходит за пределы системы, но система быстро напоминает о себе. Сериалы планируются к выходу на канале в первой половине 2026 года.

«Извозчик»

Юрий Алданов — опытный сыщик УГРО с пятнадцатилетним стажем. Во время расследования заказного убийства он выходит на преступную группировку, связанную с замначальника псковского СОБРа Ильиным.

Дело внезапно разворачивается против самого Алданова: его обвиняют в хранении наркотиков и отправляют за решётку.

Выйдя по УДО, он понимает, что прежняя жизнь уничтожена. Дом потерян, семья распалась, единственным убежищем становится купленный гараж.

Вместе с Анной, бывшей женой крупного бизнесмена, Алданов открывает фирму грузоперевозок «Извозчик». Формально — бизнес, на деле — прикрытие для собственного расследования.

Главную роль исполнил Евгений Миллер, режиссёр сериала — Сергей Краснов.

«Точка невозврата»

Олег Мантуров разоблачает коррумпированного майора Батецкого, но суд присяжных оправдывает преступника.

Разочарованный в системе, Мантуров подаёт рапорт и уезжает из Петербурга. Однако через два месяца вынужден вернуться: его начальника, полковника Порея, обвиняют в сокрытии девяти миллионов долларов, найденных в служебной квартире УСБ.

Тем временем Батецкий восстанавливается в должности и укрепляет влияние, раскрывая громкие дела. Теперь Мантурову предстоит защитить честь товарища и остановить человека, которому снова доверили власть.

В главных ролях — Евгений Миллер, Алексей Барабаш, Полина Сидихина. Режиссёр проекта — Павел Мальков.

«Чёрное солнце 2»

Во втором сезоне Игорь Жук возвращается на службу в Следственный комитет. Почти сразу появляется новое дело: в Финском заливе находят тело мужчины.

Параллельно его напарник Евгений Чагин неожиданно признаётся в другом убийстве. Жук не верит, что коллега способен на подобное, и берётся за расследование, которое постепенно связывает оба преступления.

Возвращение в СК оказывается ловушкой: чем глубже Жук копает, тем опаснее становится правда.

К роли Жука возвращается Юрий Чурсин, Чагина играет Максим Стоянов. Режиссёр второго сезона — Евгений Милых.

