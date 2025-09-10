Их унижали, щупали и проверяли зубы, как у лошадей: темная правда о выборе наложниц, которую «Великолепный век» скрыл

Зрелище это было не из приятных.

В «Великолепном веке» показан блеск дворца, власть султана и интриги гарема, но за кадром осталась самая мрачная сторона истории — как девушек отбирали и покупали для султана на страшных рынках. На самом деле всё происходило совсем не так красиво, как на экране.

Невольничий рынок Стамбула

Главный рынок рабынь Османской империи располагался в самом сердце Стамбула, между Большим базаром и мечетью Нуруосмание. Там продавали девушек разных возрастов и происхождения: русских, украинок, грузинок, черкешенок, арабок, сербок.

Невольниц приводили босыми и нагими, с побоями и следами слёз на лицах. Тех, кто был посимпатичнее, облачали в белые бесформенные платья, старших прятали под покрывала, создавая иллюзию заботы.

Как выбирали будущих наложниц

Процесс больше напоминал осмотр животных. Девушек трогали, разглядывали зубы и волосы, проверяли кожу, щупали грудь и бёдра. Каждая стоила по-разному: юные черкешенки и арабки — до двух тысяч акче, славянок отдавали дешевле, потому что они считались «непокорными» и часто пытались сбежать. Покупатель мог отправить девушку в служанки, кормилицы или в наложницы — и только последний вариант обещал обеспеченную жизнь, но ценой свободы.

Что скрыто от зрителей

Во «Великолепном веке» гарем султана выглядит миром роскоши, но путь туда был полон унижений и боли. Девушек продавали, осматривали и отбирали, словно животных, и лишь немногие попадали в золотую клетку дворца.

Большинство же оставалось служанками или рабынями. Эти рынки существовали вплоть до 1847 года, когда их официально запретили, но память о них — тёмная сторона блистательной империи, пишет автор Дзен-канала "Осман Каиров".

