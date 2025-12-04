Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4

Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4

4 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Однажды ночью», «Острые предметы», «И никого не стало»

Психологические триллеры, где страшнее всего не убийства, а то, что происходит внутри человека.

Психологический триллер — жанр для вдумчивого зрителя, который готов наблюдать не только за расследованием, но и за тем, как постепенно меняется сам человек. Здесь важны не погони и взрывы, а страхи, комплексы, память и чувство вины.

Мини-сериалы в этом формате особенно сильны: за несколько эпизодов они создают плотное, тягучее погружение, после которого сложно сразу переключиться на что-то лёгкое.

В этой подборке — пять проектов с рейтингом от 7.9 до 8.4 на IMDb, которые зрители чаще всего смотрят за одну ночь.

«Однажды ночью» (2016)

«Однажды ночью» (2016)

Случайная поездка, знакомство с девушкой и утро, которое превращает обычного студента Назира Хана в подозреваемого по делу об убийстве.

Сериал подробно показывает не только ход расследования, но и то, как работает система, перемалывающая человека без опыта, связей и защиты.

На глазах зрителей Наз меняется, взрослеет, ожесточается и теряет прежнего себя. Параллельно развивается линия адвоката, который сам балансирует между профессиональным долгом и личным крахом.

Рейтинг IMDb — 8.4.

«Рипли» (2024)

«Рипли» (2024)

История Тома Рипли — человека без устойчивой идентичности, который легко примеряет чужие роли. Командировка в Италию становится для него возможностью не просто выполнить поручение, а буквально присвоить чужую жизнь.

Чёрно-белая визуальная стилистика добавляет ощущение холодной отстранённости, а сам сюжет постоянно держит в напряжении из-за тонкой игры на грани обмана и самообмана.

Рейтинг IMDb — 8.1.

«Острые предметы» (2018)

«Острые предметы» (2018)

Журналистка Камилла Прейкер возвращается в родной город, чтобы писать о серии убийств подростков.

Но очень быстро становится ясно, что расследование переплетается с её собственными психологическими травмами, семейными конфликтами и болезненными воспоминаниями.

Сериал медленно вскрывает прошлое героини и показывает, как детские раны управляют взрослой жизнью.

Рейтинг IMDb — 8.0.

«Чистый лист» (2017)

«Чистый лист»

Миа приходит в себя в психиатрической клинике без воспоминаний о своей прошлой жизни. Детектив сообщает ей, что она была последней, кто видел пропавшего мужчину.

Попытка восстановить память становится опасным путешествием, где каждая зацепка может оказаться ложью, а собственное сознание — ненадёжным свидетелем.

Сериал умело играет с темой утраты идентичности и недоверия к самому себе.

Рейтинг IMDb — 7.9.

«И никого не стало» (2015)

«И никого не стало»

Десять незнакомцев оказываются на уединённом острове, куда их заманили под разными предлогами.

Очень скоро становится ясно, что каждый из гостей связан с преступлением прошлого, а некто невидимый методично приводит в исполнение смертный приговор.

Страх здесь рождается не столько из самого факта убийств, сколько из ощущения полной изоляции и тотального недоверия.

Рейтинг IMDb — 7.9.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Кадр из сериала «Однажды ночью», «Рипли», «Острые предметы», «Чистый лист», «И никого не стало»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше Читать дальше 5 декабря 2025
Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал Читать дальше 5 декабря 2025
Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Читать дальше 5 декабря 2025
«Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий «Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий Читать дальше 4 декабря 2025
От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом Читать дальше 4 декабря 2025
Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Читать дальше 4 декабря 2025
«Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург» «Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург» Читать дальше 4 декабря 2025
Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника Читать дальше 4 декабря 2025
Стоило «Маше и Медведю» выложить «Секретную серию», как YouTube взорвался: за сутки — свыше полумиллиона просмотров Стоило «Маше и Медведю» выложить «Секретную серию», как YouTube взорвался: за сутки — свыше полумиллиона просмотров Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше