Их посмотрели больше 5 000 000 зрителей: два главных хита Wink с рейтингами 7,6 и 7,9 на КП

Если вы уже пересмотрели все киноленты OKKO, PREMIER, то у Wink есть два сериала, которые посмотрели больше пяти миллионов зрителей каждый.

Это самые популярные оригинальные проекты платформы, которые умудрились собрать и массовую аудиторию, и хорошие рейтинги. И при этом многие до сих пор их не видели.

«Комбинация» — 7,6 на Кинопоиске

История начинается в 1987 году. Бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает резко изменить свою жизнь. Он уходит из стабильной системы и идет туда, где нет никаких гарантий — в музыку.

Вместе с композитором Виталием Окороковым он ищет таланты буквально на улицах и в домах культуры и находит будущих звезд — Татьяну Иванову и Алену Апину. Так появляется первая в СССР женская поп-группа.

Сериал цепляет не только хитами и сценами со сцены, но и атмосферой позднего Союза, когда люди впервые начали выбирать мечту, а не план.

«ГДР» — 7,9 на Кинопоиске

Осень 1989 года. Советская империя трещит по швам, а Берлин становится точкой, где сходятся интересы всех мировых разведок. Капитана Нечаева возвращают к работе после провальной операции и просят выполнить, на первый взгляд, простое задание — проследить за артистами мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту.

Но очень быстро эта миссия превращается в опасную игру, где одно неверное решение может стоить жизни. Здесь много напряжения, двойных агентов и атмосферы холодной войны.

Оба сериала уже собрали больше пяти миллионов зрителей каждый. Это редкий случай, когда проект одновременно нравится широкой публике и получает высокие оценки. Если вы ищете, что посмотреть в ближайшие вечера, этот список — хороший старт.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.