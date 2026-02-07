Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных

Один сняли на 4 сезона, у второго всего 13 эпизодов.

Сериалы о серийных убийцах давно стали отдельным поджанром. Зрителя уже трудно удивить маньяком с «идеей». Но есть проекты, которые прошли мимо широкой аудитории, хотя работают не на шок, а на психологию.

Среди них британский «Мессия» и бельгийские «13 заповедей» — истории о преступниках, примеряющих на себя роль судьи и спасителя.

Оба сериала говорят о мании величия и религиозных мотивах. Убийства здесь — не хаос, а система. Преступник всегда объясняет себе, зачем он это делает. В этом и тревожный эффект.

Британская холодная жесткость

«Мессия» выходил с 2001 по 2005 год и насчитывает 4 сезона. В центре — инспектор Рэд Меткалф и его группа. Каждый сезон — отдельное дело с ритуальными деталями: от серебряной ложки во рту жертвы до кровавых посланий. Проект выделяется темпом и натуралистичностью.

Для начала 2000-х уровень жесткости был высоким. Камера не уходит от крупных планов. При этом сериал держится на характерах: у героев сложная личная жизнь и темное прошлое. Это не глянец, а мрачная полицейская рутина.

Бельгийский моральный триллер

«13 заповедей» вышел в 2018 году и состоит из 13 серий. Сюжет строится вокруг убийцы, который наказывает людей, нарушивших библейские заповеди. Каждое преступление — символ. Расследование ведут детектив и криминальный психолог.

Сериал снят в холодной, приглушенной палитре. Здесь меньше экшена и больше внутренней тьмы. Почти все персонажи одиноки и морально надломлены. История задает неудобный вопрос: кто дал право судить других, пишет автор Дзен-канала «Субъективная Эльза. КиноБлог.».

Оба проекта подойдут тем, кто устал от шаблонных триллеров. Это не развлекательные детективы, а тяжелые истории про веру, вину и границы морали. Смотреть их стоит подготовленным зрителем. Легкого послевкусия они не оставляют.